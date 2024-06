Aufbau-Duo steht: MBC hält Callison und holt einen alten Bekannten

In der laufenden Saison schaffte der Syntainics MBC erneut den Klassenerhalt im Basketball-Oberhaus. Neben dem neuen Headcoach sollen in der kommenden Spielzeit zwei bekannte Gesichter die Fäden ziehen.

Nachdem der erfahrene Trainer Predrag Krunic sich nach dem Ligaverbleib vor wenigen Wochen gen Japan verabschiedete und die Verantwortlichen des MBC mit dem Letten Janis Gailitis die Position vor wenigen Tagen neu besetzten, machte der Verein aus Sachsen-Anhalt nun auch zwei Spielerpersonalien offiziell. Point Guard Charles Callison wird im Sommer bereits in seine dritte Saison im Trikot der Wölfe gehen, als sein Ersatz kehrt Aleksa Kovacevic zurück. Beide unterschrieben Einjahresverträge.

Callison, der im Herbst 2022 aus dem niederländischen Groningen nach Weißenfels gewechselt war, erzielte in der vergangenen Saison durchschnittlich 12,6 Punkte und verteilte 4,1 Assists. Zuvor war der 26-Jährige bereits in Würzburg, Odessa (Ukraine), Södertalje (Schweden) und Horsens (Dänemark) aktiv gewesen. MBC-Geschäftsführer Martin Geissler zeigt sich begeistert über den Verbleib von Callison: "Die Verlängerung von Charles für eine dritte Spielzeit ist für den SYNTAINICS MBC ein riesiger Schritt für einen starken neuen Kader. Charles zählt für mich zu den zehn besten Spielern der Liga auf seiner Position und zeigt mit der erneuten frühzeitigen Unterschrift sein Commitment für unseren Klub. Auch in der abgelaufenen Saison hat er seine hohe Qualität unter Beweis gestellt."

Kovacevic spielte vorletzte Saison für den MBC

Als sein Back-Up soll in der kommenden Saison Kovacevic fungieren, der bereits in der vorletzten Saison für den MBC und Kooperationspartner Sandersdorf aufgelaufen war. Zuletzt spielte er in seiner serbischen Heimat bei KK Sloga Kraljevo und legte 6,6 Zähler sowie 3,8 Assists auf. Da der 22-Jährige im Jugendprogramm der Hakro Merlins Crailsheim ausgebildet wurde, gilt er in der Bundesliga als Local Player und fällt nicht unter das Ausländerkontigent.

Angeleitet werden Callison und Kovacevic in Zukunft dann von Gailitis, der in den letzten achteinhalb Jahren in seiner Heimat VEF Riga trainierte und mit dem Hauptstadtklub sieben Meisterschaften gewann. Gleichzeitig ist er als Assistenztrainer der lettischen Nationalmannschaft tätig.