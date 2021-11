Aufatmen in Reutlingen: SSV siegt beim SV Linx und distanziert sich von der Abstiegszone

Enorm wichtige Punkte durfte der SSV Reutlingen am vergangenen Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SV Linx bejubeln. In einer kampfbetonten Partie siegte der SS am Ende knapp mit 1:0 und distanzierte sich damit vorerst von den Abstiegsrängen.

Der Himmel über Reutlingen klart allmählich immer weiter auf. Nach dem verpatzten Saisonstart, gefolgt von Corona- und Verletzungssorgen verbessert sich die sportliche Ausgangslage beim ehemaligen Zweitligisten von Woche zu Woche. Ein echter Befreiungsschlag ist dem SSV dabei im Nachholspiel des 10. Spieltages gegen den SV Linx gelungen. Knapp und mit etwas Glück siegte die Mannschaft von Maik Schütt mit 1:0 beim SVL und distanzierte sich damit von den Abstiegsrängen.

Bei schlechten Sichtverhältnissen dauerte es in einer zerfahrenen, von Zweikämpfen geprägten Partie lange, bis sich erste nennenswerte Tormöglichkeiten ergaben. Linx mit einem leichten optischen Übergewicht schaffte es ebenso wenig wie Reutlingen, sich sauber bis ins letzte Drittel durch zu kombinieren. Als sich beide Parteien offenbar mit einer schwachen, torlosen erste Hälfte abgefunden zu haben schienen, schlug der SSV plötzlich doch noch zu. Eine Lübke-Flanke landete über Umwege bei Ganaus, der den Ball aus rund fünf Metern nur noch über die Linie schieben musste (43.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Spielgeschehen und drückten auf den Ausgleichstreffer. Das Offensivspiel der Gäste fand in Durchgang zwei dagegen kaum noch statt. Lediglich durch Konter sorgte Reutlingen gegen die hoch verteidigende SVL-Defensive hin und wieder für Torgefahr. Wie über die komplette Spieldauer fehlte den Gästen aber auch hier die Qualität im Passspiel. Viele Unkonzentriertheiten im eigenen Ballbesitz endeten in zahlreichen Ballverlusten, wodurch sich der SSV schwer tat, für Entlastung zu sorgen und auf der anderen Seite selbst gefährlich zu werden. In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne und wären beinahe dafür belohnt worden. In Minute 88 hatte Recht die große Chance zum Ausgleich auf dem Schlappen, Schumann warf sich jedoch in letzter Not dazwischen. Dann war Schluss. Reutlingen erkämpfte sich diese drei Punkte wortwörtlich und kann dadurch im Abstiegskampf erstmals aufatmen. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt mittlerweile sechs Punkte.