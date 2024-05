Aufatmen in Bamberg: "Domreiter" buchen ein weiteres Regionalliga-Jahr

Ob die Relegation überhaupt eine sportliche Konsequenz hervorbringt, werden die kommenden Tage zeigen. Fest steht: Der FC Eintracht Bamberg bleibt in der Regionalliga. Nach Abpfiff der Buchbach-Partie wurde es dann nochmals kurios.

Der FC Eintracht Bamberg hat durch das 0:0 gegen den TSV Buchbach den Klassenerhalt geschafft und darf zur neuen Saison weiterhin in der vierten Liga antreten. Und das durchaus zurecht: Denn wer die Bamberger Spiele über die Saison weg beobachtete, konnte insbesondere zuletzt eine deutliche Weiterentwicklung feststellen. Sinnbildlich für den Fortschritt steht unter anderem der Sieg im letzten Heimspiel der regulären Saison gegen die ersatzgeschwächte Reserve des FC Bayern. Beim 2:1 zeigte die Gernlein-Elf doppelt Qualität: Einerseits im Ausreizen der eigenen spielerischen Möglichkeiten und andererseits im Aufrechterhalten des Glaubens in die eigene Stärke, wodurch man den späten Ausgleich wegstecken konnte.

Auch im finalen Spiel der Relegation waren jene Qualitäten erkennbar - zumindest phasenweise: Denn in der ersten halben Stunde spielte nur der FCE, verpasste gegen einen von Beginn an destruktiven Gegner aus Buchbach aber mehrfach knapp die Führung. Die größte Chance zu einem Treffer hatte der im Sommer nach Kiel abwandernde Philipp Hack, doch der Abschluss aus zehn Metern fand in Gästekeeper Ludwig Zech seinen Meister. So blieb es bis zur Halbzeit torlos - auch, weil beide Teams ab Minute 30 immer weniger ins Risiko gehen wollten.

Shootout ohne Bedeutung

Und so kam es in Hälfte zwei, wie es aufgrund des fragwürdigen und wenig durchdachten Relegationsmodus kommen musste: Im Wissen, dass sich sowohl Bamberg als auch Buchbach bei einem Remis das Ticket für ein weiteres Jahr Regionalliga sichern, sammelte vor allem die heimische Abwehrreihe zahlreiche Ballkontakte. Die Gäste ließen den FCE gewähren, sodass Torchancen Mangelware darstellten.

Jubel brandete im weiten Rund der 1860 zahlenden Zuschauer daher erst auf, als der Unparteiische Felix Grund die Begegnung nach 92 Minuten beendete und der Klassenerhalt für die heimischen Domreiter feststand. Kurioserweise mussten beide Teams im Anschluss noch das obligatorische, sportlich jedoch vollkommen irrelevante Elfmeterschießen durchführen. Nie gab es wohl einen Shootout, der weniger Bedeutung hatte - letztendlich aber die Krönung des vom Bayerischen Fußball-Verband in aller Kürze ausgetüftelten Relegationsmodus darstellte.

Kickers als Zünglein an der Waage

Mit dem 5:4 nach Elfmeterschießen sicherte sich der FCE dann sogar Platz eins in der Dreiertabelle, auch der TSV Buchbach ist als Zweiter für die Regionalliga-Saison 2024/25 qualifiziert. So bleibt dem VfB Eichstätt als Drittem im Bunde vorerst nur das Nachsehen - eine Chance bietet sich den Oberbayern jedoch weiterhin: Qualifizieren sich die Würzburger Kickers in der Relegation gegen Hannover II für die 3. Liga, nehmen die Eichstätter den frei werdenden Platz in der Regionalliga ein. Für Bamberg und Buchbach heißt es dagegen: Ab in die Sommerpause und auf ein Neues in der kommenden Regionalliga-Saison.