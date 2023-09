Aufatmen beim VfB: Jeongs Doppelpack bringt das Ziel näher

Stuttgarts Neuzugang Woo-Yeong Jeong spielt derzeit bei den Asienspielen im wahrsten Sinne des Wortes um seine Zukunft und hat mit Südkorea den nächsten Schritt gemacht. Per Doppelpack hatte Jeong entscheidenden Anteil.

Gespannt blicken die Verantwortlichen derzeit zu den Asienspielen nach China. Mit der südkoreanischen U-23-Auswahl will Woo-Yeong Jeong im Idealfall die Goldmedaille gewinnen, um einem 20-monatigen Militärdienst zu entgehen, den die Südostasiaten nur bei außerordentlichen Verdiensten für das Land drastisch verkürzen lassen würden.

Jeong war jetzt ganz entscheidend daran beteiligt, dass dieses Ziel näher rückt und hat Südkorea ins Viertelfinale geführt. Beim 5:1 (2:1) am Mittwoch im Achtelfinale gegen Kirgistan traf der Offensivspieler zweimal - zum zwischenzeitlichen 2:0 und zum 3:1 war er erfolgreich (12./74. Minute).

Im Viertelfinale wartet China

Im Viertelfinale trifft Südkorea nun am kommenden Sonntag (14 Uhr) auf den Gastgeber aus China. Dem VfB wird der 24-Jährige damit vorerst weiterhin fehlen, was am Neckar sicherlich wohlwollend registriert wird. Sollte Südkorea bis ins Finale vordringen, würde Jeong den Stuttgartern bis Anfang Oktober fehlen. Angesichts des andernfalls drohenden langen Militärdienstes aber ein verschmerzbarer Verzicht. Zudem ist die Offensive des VfB derzeit richtig in Schwung, sodass es für Jeong nach seiner Rückkehr ohnehin schwer werden wird, sich zurück ins Team zu kämpfen. An den ersten drei Spieltagen stand der 24-Jährige jeweils in der Startformation, agierte dabei vor dem Tor ohne Abschlussglück, legte aber beim 5:0 gegen seinen Ex-Verein einen Treffer auf.

Sollte Jeong, der bis Juni 2026 unterschrieben hat, dem Militärdienst entgehen, müsste der VfB noch eine Millionensumme an den SC Freiburg überweisen.