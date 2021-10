Aufatmen beim FCK: Götze erleidet "nur" Gehirnerschütterung

Erneut muss der 1. FC Kaiserslautern wegen einer Kopfverletzung vorerst auf Felix Götze verzichten. Doch nach der Szene von Montagabend war die Erleichterung groß, dass sich der 23-Jährige nur eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Dass die Siegesserie der Roten Teufel mit dem 1:1 beim MSV Duisburg ein Ende nahm, rückte für die Pfälzer in den Hintergrund. Ein Luftduell von Götze in der 86. Minute mit MSV-Verteidiger Rolf Feltscher sorgte für bange Momente, nachdem der Lauterer dabei unglücklich zu Boden ging. Kurz darauf wurde er von den Sanitätern vom Feld getragen und im Krankenhaus behandelt.

Das Hospital kann er nach Auskunft des Vereins mit der Diagnose Gehirnerschütterung aber bereits an diesem Dienstag wieder verlassen. Von einer Fraktur oder Folgeschäden seiner ersten Kopfverletzung in dieser Saison blieb Götze verschont.

"Die Verletzung war im ersten Moment für alle ein Schock und wir sind daher sehr froh, dass es Felix bereits wieder besser geht. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und werden ihm natürlich alle benötigte Zeit geben. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ausdrücklich beim Mannschaftsarzt des MSV Duisburg für die geleistete Unterstützung am gestrigen Abend bedanken“, so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Schockmoment bereits in Berlin

Bereits am 3. Spieltag beim 0:4 in Berlin hatte der jüngere Bruder vom aktuellen PSV-Eindhoven-Profi Mario erstmals in dieser Saison für einen Schockmoment gesorgt, als er in einem Luftduell unglücklich am Kopf getroffen worden war. "Haarriss im Schädel", lautete damals die Diagnose, Götze musste gar kurzzeitig auf der Intensivstation behandelt werden. In der Folge verpasste er sechs Punktspiele und gab erst am 10. Spieltag beim 2:0 über Osnabrück sein Comeback. Auf Anhieb etablierte er sich danach wieder als Leistungsträger und führte den FCK in der Vorwoche mit seinem ersten Saisontor zum 3:0-Erfolg gegen Freiburg.