Aufatmen bei Davies: WM nicht in Gefahr

Alphonso Davies hatte sich am Samstag beim 3:2 der Bayern bei der Hertha verletzt. Sogar ein WM-Aus stand im Raum. Am Sonntag gab es nun die Diagnose.

Eine gute Stunde war am Samstagnachmittag in Berlin gespielt, als Bayern-Coach Julian Nagelsmann zu seinem ersten Wechsel gezwungen wurde. Alphonso Davies hatte sich am rechten Oberschenkel verletzt, konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Lucas Hernandez, der in der Hauptstadt sein Comeback feierte, ins Spiel.

Wie schlimm es den schnellen Außenbahn Spieler erwischt hat, interessierte natürlich nicht nur die Bayern, sondern auch die kanadische Nationalmannschaft, die in diesem Winter erstmals seit der WM 1986 in Mexiko wieder an einer Endrunde teilnehmen wird.

Am Sonntag kam schließlich die genaue Diagnose - und es durfte aufgeatmet werden. "Der 22-jährige Außenverteidiger hat sich am Samstag beim 3:2-Auswärtssieg bei Hertha BSC einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen", teilten die Bayern mit, mit dem ganz wichtigen Zusatz: "Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar ist für den kanadischen Nationalspieler nicht in Gefahr."

Den Bayern fehlt Davies nun in den letzten beiden Bundesliga-Spielen des Jahres am Dienstag gegen Bremen und am Samstag auf Schalke.