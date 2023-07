Aufatmen auch bei Meister Ulm: BBL erteilt allen Klubs die Lizenz

Die BBL hat allen 18 Klubs der Basketball-Bundesliga die Lizenz erteilt - darunter auch den fünf Wackelkandidaten um Meister Ulm.

Nach Erfüllung aller Auflagen oder auflösenden Bedingungen durch die letzten fünf "Wackelkandidaten", darunter auch die Ulmer, schloss die Liga den Prozess des Lizenzierungsverfahrens ab. Ende Mai hatte die BBL allen damaligen Erstligisten und sechs potenziellen Aufsteigern die Lizenz teilweise auch nur unter Vorbehalt erteilt.

Meister Ulm eröffnet gegen Chemnitz

Ende September kann damit die deutsche Basketball-Liga seinen Saisonbetrieb wie erhofft aufnehmen. Das Eröffnungsspiel der neuen Runde wurde auf Mittwoch, den 27. September terminiert. Überraschungsmeister ratiopharm Ulm empfängt in der heimischen Arena die Niners aus Chemnitz.

An den beiden nachfolgenden Tagen wird der erste Spieltag komplettiert. Dabei hat Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn gegen Aufsteiger Tigers Tübingen (28. September) ebenso Heimrecht wie Pokalsieger Bayern München gegen die Syntainics MBC Weißenfels (29. September). Auch Rasta Vechta als zweiter Aufsteiger kann gegen Ex-Meister Bamberg Baskets (28. September) vor eigenem Publikum starten.

Pokal als Vorgeschmack auf die Liga

Am Wochenende vor dem Saisonauftakt (23./24. September) steht die Pokal-Vorrunde auf dem Programm. Die Play-off-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit haben dafür ein Freilos. Weitere Pokaltermine sind das Achtelfinale (14./15. Oktober) und das Viertelfinale (9./10. Dezember). Die "Final Four"-Endrunde ist für den 17./18. Februar vier Wochen nach Ende der Hinrunde in der höchsten deutschen Spielklasse (21. Januar) terminiert.

Das Rennen in der Punktrunde um die Play-off-Plätze wird spätestens am 34. und letzten Hauptrunden-Spieltag am 12. Mai entschieden sein. Fünf Tage später beginnt die K.o.-Phase mit dem Viertelfinale. Als letztmöglicher Termin für die Entscheidung über die Meisterschaft im Play-off-Finale ist im Rahmenterminkalender der 17. Juni eingetragen.