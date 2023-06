Aufarbeitung auf Ibiza: Zapel kommt an den "Point of no return"

Mit dem Aus von Oliver Zapel überraschte Phönix Lübeck zu Wochenbeginn die Liga, nun äußert sich der Coach selbst ausführlich zu seinem im Urlaub gereiften Entschluss. Für die Adlerträger geht es nun um die Nachfolgersuche - und auch der Kader für die kommende Saison will geplant werden.

Die Spielzeit 2022/2023 hatte man sich beim 1. FC Phönix definitiv anders vorgestellt. Die Lübecker wollten im oberen Drittel der Regionalliga Nord mitspielen, langfristig wurde sogar das Ziel Aufstieg in die 3. Liga ausgegeben. Die Realität sah allerdings anders aus: Erst durch ein 3:2 sicherten sich die Schleswig-Holsteiner den Klassenerhalt.

Die Freude darüber war groß, die Feierlichkeiten im Anschluss lang. Alles gut also? Anscheinend nicht. Letztlich vermeldete der Traditionsverein nun am Dienstag die einvernehmliche, vorzeitige Trennung von Trainer Oliver Zapel (55), der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besaß.

Persönliche Aufarbeitung

Dahinter steckt aber einiges mehr, geht es am Ende auch um private Dinge, um eine gewisse Müdigkeit beim Fußballehrer, der ein Jahr lang jeden Tag mit Fußball beschäftigt gewesen ist, als Trainer des 1. FC Phönix und der U 17/U 19 der JFV Lübeck (beides Regionalliga) sich aufrieb. So stand im Urlaub auf Ibiza, wo sich Zapel noch befindet, zunächst seine persönliche Aufarbeitung an, das Sich-selbst-Hinterfragen: "Ich habe nach einer langen Saison, die sehr anstrengend war, in der auch sicherlich nicht alles so verlaufen ist, wie wir uns das vorher vorgestellt haben, ja noch nicht wirklich viel Zeit gehabt, um das vorher zu tun. Im Urlaub fing nun bei mir der richtige Verarbeitungsprozess an, ging es darum, zu überlegen, wie man mit negativem Stress besser umgehen kann, wie man gewisse Dinge in Zukunft besser macht und anstehende Probleme löst."

Je länger der 55-Jährige darüber nachdachte, je mehr er ins Detail ging, reifte der Entschluss, die Reißleine zu ziehen. "Das hat sich alles sehr kurzfristig entladen, hat sich am letzten Wochenende dann sehr schnell verfestigt. Irgendwann bin ich an den "Point of no return" gekommen."

"Haben es nicht geschafft, aus Fehlern zu lernen"

Zapel befand sich dabei immer im Austausch mit Freunden und Trainerkollegen, besprach sich auch mit dem Klub. Am Ende fand man gemeinsam eine Lösung. Inzwischen atmet der Trainer wieder durch, ist fein mit der Entscheidung. Zu viel ist zuvor auf der Strecke geblieben. "Ich hatte vor der Station Phönix ja schon zwei Jahre pausiert, um mich meiner Familie zu widmen. Nun waren wir wieder an einen Punkt angekommen, wo zu viele private Dinge nach hinten gestellt wurden. Das hat belastet, gerade das wollten wir vermeiden, haben es aber nicht geschafft, aus vorherigen Fehlern zu lernen. Vielleicht habe ich für den Fußball zu viel investiert, habe zu viel gewollt, man hätte einige Dinge auf mehr Schultern verteilen können. Das wurde verpasst."

Trotzdem geht Zapel erhobenen Hauptes, möchte die Zeit bei den Adlerträgern nicht missen. "Danke an die Macher beim 1. FC, an alle helfenden Hände dort, an die Spieler, Verantwortlichen und Fans. Es hat mir viel Spaß gemacht, ich habe viel zurückbekommen. Nun bin ich aber auch froh, dass ich runterfahren kann nach einer kräftezehrenden Zeit."

Die Kaderplanung drängt

Nicht runterfahren kann Phönix, schließlich geht es um die Kaderplanung für die neue Spielzeit. Die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Als Abgänge stehen Jordi Woudstra (Türkgücü München), Ryan Adigo (1. FC Lokomotive Leipzig), Andrea Hoxha (FC Ballkani/Kosovo), Sam-Calvin Kisekka (Siegburger SV), Christian Makana, Sean Vinberg, Nestor Djengoue, Dren Feka und Marcel Holzmann fest.

Mit zwölf Spielern aus dem alten Kader geht es hingegen weiter. Dazu gehören Kapitän Haris Hyseni, so wie die Youngster Phil Kolvenbach, Jonathan Stöver, Luis Riedel, Jayden Bennetts, Luke Sendzik und Stan van Dijck. Letztgenannter musste sich im Mai 2023 nach erlittenem Knorpelschaden am Knie operieren lassen. Ein Einsatz im Jahr 2023 scheint fraglich.

Einen ungewohnten Weg schlug der 1. FC bei der Suche nach Neuzugängen ein. Anfang Juni fanden zwei Castings statt, dabei stellten sich eher unbekannte Spieler vor. Immerhin: Verpflichtet wurde aus diesem Pool Abwehrspieler Deniz Hasan Yilmaz (22) vom Oberligisten SV Todesfelde. Schon vorher wurde Mittelfeldspieler Julian Meier (23/SG Wattenscheid 09) als Zugang vermeldet. Nun darf man gespannt sein, wer beim Start in die Vorbereitung am 26. Juni dann an der Travemünder Allee das erste Training leitet - und welche Spieler dort auflaufen.