Auf zu neuen Ufern: Sow wechselt von Frankfurt nach Sevilla

Er war in den vergangenen Jahren einer der Leistungsträger von Eintracht Frankfurt, nun ist seine Zeit am Main vorbei: Djibril Sow (26) verlässt die Hessen. Den Schweizer zieht es nach Spanien.

Nach bestandenem Medizincheck ist es nun offiziell: Djibril Sow wechselt zum FC Sevilla. Der 26-jährige Schweizer wechselt also vom ehemaligen zum amtierenden Europa-League-Sieger und unterschreibt dort für fünf Jahre. Die Eintracht erhält dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von elf Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von drei Millionen Euro.

"In den vergangenen Jahren war Djibril Sow ein wichtiger Spieler für Eintracht Frankfurt. Er hatte einen großen Anteil am Erfolg und hat sich jederzeit einwandfrei in den Dienst des Klubs gestellt", sagte Sportvorstand Markus Krösche in einer Klubmitteilung und ergänzte: "Seinem Wechselwunsch nach vier Jahren bei der Eintracht haben wir daher ein Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit entsprochen."

Seit Sommer 2019 trug Sow das SGE-Trikot, in diesem Zeitraum absolvierte er für die Frankfurter 121 Bundesligaspiele, in denen er sieben Treffer selbst erzielte und weitere acht vorbereitete. Auch auf internationaler Ebene war der zentrale Mittelfeldspieler Stammkraft und kam in acht Champions-League- sowie 21 Europa-League-Spielen zum Einsatz. Beim Europa-League-Triumph der Eintracht in der Saison 2021/22 stand er in allen zwölf Begegnungen in der Startelf.

Sow war ein Fixpunkt im defensiven Mittelfeld der Eintracht, meist auf der linken Seite gesetzt. Als zweikampfstarker Abräumer wie lauffreudiger Marathonmann eroberte er Bälle und stopfte Löcher. In der vergangenen Saison absolvierte Sow insgesamt 47 Pflichtspiele, davon 32 in der Liga. 30-mal kam er dabei von Beginn an zum Einsatz, ein Fehlen war einer Gelbsperre geschuldet.

Zuletzt äußerte er aber Abwanderungsgedanken. Sow, der auch Stammgast in der Schweizer "Nati" ist, wollte den nächsten Schritt gehen. Da sein Vertrag nur noch bis Juni 2024 lief, gab es für die Eintracht eigentlich nur zwei Alternativen: verlängern oder verkaufen. Letztere Option hatte sich SGE-Sportvorstand Markus Krösche immer offen gehalten. Und so bahnte sich sein Abgang an, der nun offiziell gemacht wurde.

Der Eidgenosse befindet sich bereits in San Francisco, wo der FC Sevilla derzeit auf US-Reise ist.