"Auf Wiedersehen 2. Liga": Sandhausens Machmeier blickt optimistisch voraus

Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga muss Sandhausen den Gang in die 3. Liga antreten. Nachdem Präsident Jürgen Machmeier "stolz" zurückgeschaut hatte, blickte er schon optimistisch aufs kommende Spieljahr.

Am Samstag um 14.55 Uhr hatten die Sandhäuser Gewissheit: Schiedsrichter Benjamin Brand hatte soeben das Auswärtsspiel in Heidenheim abgepfiffen und damit stand der SVS nach dem 0:1 als erster Absteiger fest. Zumindest ein wenig dürfte das Ergebnis aus Bielefeld (2:2 gegen Paderborn) getröstet haben. Denn selbst bei einem Überraschungssieg auf der Ostalb wäre der Klassenerhalt angesichts des deutlichen schlechteren Torverhältnisses (-8 vs. -27) gegenüber der Arminia nur noch rechnerisch möglich gewesen.

"Ich habe schon vor dem Spiel meinen inneren Frieden geschlossen", gab Präsident Jürgen Machmeier zu. Dennoch sei er "enttäuscht, weil man an den letzten Strohhalm" geglaubt habe. Doch letztlich wurde in Heidenheim auch ein Grund für den Abstieg erneut ganz deutlich. Mit Ausnahme eines Pfostenschusses von Alexander Esswein fanden die Kurpfälzer aufgrund ihrer Defensivtaktik in der Offensive gar nicht statt. Daher überrascht es nicht, dass die Mannen vom Hardtwald bislang die viertwenigsten Tore der gesamten Liga erzielt haben.

Wir haben zu viele Heimspiele hergeschenkt. Patrick Drewes

Allerdings lag der Abstieg natürlich nicht an der Partie gegen den Aufstiegsanwärter. "Wir haben zwei Drittel der Saison nach schlechten Ergebnissen versucht, das Positive rauszuziehen. Wir haben zu viele Heimspiele hergeschenkt", nannte Kapitän Patrick Drewes einen möglichen Grund. Der Schlussmann, der in dieser Saison Notenbester (2,89) im gesamten Kader ist, bezeichnete den Abstieg als "traurigsten Moment" seiner Karriere. Ähnlich äußerte sich auch Esswein, der eine "totale Leere" spürte.

Während die Spieler noch den "harten Schlag" verdauten, blickte Machmeier auf die elf Jahre Zweitklassigkeit zurück. "Es erfüllt mich mit Stolz, was wir in den elf Jahren in der 2. Bundesliga geleistet haben", wird der 62-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Machmeier: "Wir sind sehr weit in der Kaderplanung"

Anschließend blickte er schon auf die kommende Drittligaspielzeit und erklärte gegenüber "Sky", dass der neue, aber noch nicht namentlich genannte Sportdirektor "schon komplett in die Planung eingebunden" sei. Außerdem gebe es eine "Shortlist" für die Trainersuche. "Wir sind sehr weit in der Kaderplanung, wenn alle Zusagen eingehalten werden, haben wir ein gutes Grundgerüst. Die Tendenz ist also in jedem Falle ein 'Auf Wiedersehen 2. Liga!'", so Machmeier, der "sieben bis acht Spieler" aus dem aktuellen Kader halten wolle.

Nun möchten sich die Sandhäuser in ihrem vorerst letzten Zweitliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen den Hamburger SV noch gebührend verabschieden: "Wir werden uns dort so teuer wie möglich verkaufen", gab Interimstrainer Gerhard Kleppinger schon die Marschroute vor.