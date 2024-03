Auf wen trifft der THW Kiel im CL-Viertelfinale?

Mit dem Gruppensieg in der Hauptrunde hat sich der THW Kiel in der Champions League das direkte Ticket ins Viertelfinale gesichert. Der Gegner wird in den Play-Offs zwischen dem HC Zagreb und Montpellier HB ermittelt. Das Hinspiel steht am heutigen Mittwochabend an (27. März, 20.45 Uhr) an.

Sascha Klahn