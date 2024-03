Auf wen trifft der SC Magdeburg im Viertelfinale der Champions League?

Mit dem Gruppensieg in der Hauptrunde hat sich der SC Magdeburg in der Champions League das direkte Ticket ins Viertelfinale gesichert. Der Gegner wird in den Play-Offs zwischen GOG Håndbold und KS Kielce ermittelt - beides keine unbekannten Mannschaften für den SCM. Das Hinspiel steht am heutigen Mittwochabend an (27. März, 18.45 Uhr) an.

Gegen Kielce hat der SC Magdeburg in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt: Zuletzt stand man sich am 18. Juni 2023 in der Lanxess Arena in Köln beim Finale des Champions League Final4s gegenüber. Der SCM konnte sich nach Verlängerung mit 30:29 durchsetzen und sicherte sich den ersten Königsklassentitel seit 2002.

Nicht nur 2023, auch 2022 stand KS Kielce im Final4 der Champions League. Vor zwei Jahren musste sich der polnische Spitzenclub nach verlorenem Finale gegen den FC Barcelona (35:37) ebenfalls mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Zuletzt gewinnen konnte Kielce die Königsklasse 2016.

Um dem Vizefluch ein Ende zu setzen, muss Kielce allerdings erst einmal die Play-Off-Partien gegen den dänischen Top-Club gewinnen. "Ich betrachte GOG als ein zweites Magdeburg. Theoretisch glaubt niemand daran, in Deutschland hält jeder Kiel für das Beste, in Dänemark Aalborg. Inzwischen leisten GOG und Magdeburg einen tollen Job und siegen gegen theoretisch stärkere Teams. Wir müssen auf sie aufpassen, sie sind ein sehr unangenehmes und gefährliches Team", geht Kielces Rechtsaußen Arkadiusz Moryto mit viel Respekt in die Partie.

Erneute Begegnung?

Auch GOG Håndbold wäre für den SCM kein unbekannter Gegner. In der Gruppenphase konnten die Magdeburger beide Spiele deutlich für sich entscheiden (35:27 und 32:25). Mit dem fünften Platz in der Gruppe, qualifizierte sich GOG zum zweiten Mal in Folge für die Play-Offs. Im Vorjahr konnte man sich nach der 28:30-Hinspielniederlage gegen Aalborg im Rückspiel mit einem 32:24-Sieg für das Viertelfinale qualifizieren. Dort schied die Mannschaft nach zwei deutlichen Niederlagen (30:37 und 31:36) gegen den FC Barcelona aus. Mit Emil Madsen hat GOG den derzeit beste Torschützen des Wettbewerbs in seinen Reihen.

"Wir freuen uns sehr darauf, Kielce in Odense zu empfangen und ich bin sicher, dass es zwei sehr spannende Spiele werden. Unser Ausgangspunkt ist, dass wir zu Hause gewinnen wollen und alles, was wir mit einem Plus auf den Torstand bringen können, ist vor dem Rückspiel wichtig", sagt GOG-Trainer Mikkel Voigt. "Kielce hat eine starke Mannschaft, aber es sollte kein Geheimnis sein, dass wir den Erfolg der letzten Saison wiederholen und uns für das Viertelfinale qualifizieren wollen", ergänzt er.

Kielce und GOG haben im europäischen Wettbewerb noch nie gegeneinander gespielt. Es bleibt also abzuwarten, wer das Novum für sich entscheiden kann und im Viertelfinale auf den SC Magdeburg trifft.