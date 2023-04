Auf wen es im vorgezogenen Pokalfinale ankommt

Wenn der FC Bayern am Samstag gegen den VfL Wolfsburg spielt, treffen die beiden stärksten Teams des Landes aufeinander. Über den Ausgang entscheiden werden Kleinigkeiten.

Lange nicht mehr trafen die beiden großen Rivalen des deutschen Frauenfußballs unter diesen Vorzeichen aufeinander. Wenn am Samstag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker) die Partie zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg angepfiffen wird, dann gibt es keinen Favoriten. Keinen Favoriten mehr.

Nachdem die Münchnerinnen im Liga-Aufeinandertreffen Ende März mit 1:0 gewonnen haben und an der Tabellenspitze der Bundesliga thronen, ist die seit wenigen Jahren gültige Hackordnung aufgeweicht. Wer ins Finale einzieht, erscheint offener denn je. Klar ist nur, dass der Sieger dort gegen Leipzig oder Freiburg ohne Frage der Favorit sein wird.

Auf welche Nuancen es im Halbfinale ankommt - Position für Position:

Tor: Wird Frohms fit?

Die deutsche Nummer eins, Merle Frohms, ließ sich nach ihrer starken Leistung gegen die Niederlande (kicker-Note 1,5) zur Halbzeit auswechseln, fehlte gegen Brasilien mit Rückenproblemen ganz. Im Vollbesitz ihrer Kräfte ist die Wolfsburgerin zu jeder anderen Bundesliga-Torhüterin ein Upgrade, doch reicht die Zeit dafür bis Samstag? In der Pressekonferenz am Donnerstag verbuchte Trainer Tommy Stroot sie unter "einsatzfähig". Auf der Gegenseite agiert die junge Maria Luisa Grohs solide, wackelt aber hin und wieder.

Abwehr: Wer lässt doch etwas zu?

Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste verfügen über eine eingespielte Innenverteidigung, die kaum Abschlüsse zulässt - zu sehen beispielsweise beim direkten Aufeinandertreffen in der Liga. Das isländisch-japanische Duo Viggosdottir/Kumagai schafft auf Münchner Seite einen guten Mix aus Zweikampfhärte und technischer Komponente. Weil Marina Hegering wohl wieder einmal verletzt fehlt, dürften bei den Wölfinnen Dominique Janssen, klar formverbessert im Vergleich zur Vorsaison, und Kathrin Hendrich auflaufen.

Letztere macht damit die rechte Außenbahn frei für Lynn Wilms. Die Niederländerin muss erst noch zeigen, dass sie in Top-Spielen schon höchstes Niveau erreicht.

Flügel: Stürmt Verteidigerin Rall wieder mit?

Mit Maximiliane Rall besitzt der FC Bayern die, falls sie aufläuft, wohl am offensivsten ausgerichtete Außenverteidigerin der Liga. Julian Nagelsmann pflegt seine Schienenspieler vor einer Dreierkette "Joker" zu nennen; Rall fungiert sogar in einer Viererkette wie ein solcher Joker, taucht gern an der gegnerischen Grundlinie als zusätzliche Dribblerin mit Zug zum Tor auf.

Defensiv ist sie aber verwundbar, gerade die talentierte und trickreiche Wolfsburgerin Sveindis Jonsdottir könnte das ausnutzen - wenn sie denn spielen darf. In der Liga kam sie in Hin- und Rückspiel gegen die Bayern jeweils erst nach einer Stunde. Konkurrentin Jule Brand befindet sich in einer Formdelle, wie im Länderspiel gegen die Niederlande zu sehen war. Weil Alexandra Popp mit einer Wadenverletzung passen muss, hat Brand trotzdem gute Karten.

Mittelfeld: Kann Wolfsburg Stanway einfangen?

Georgia Stanway geht beim Tabellenführer voran, hilft am eigenen wie am gegnerischen Sechzehner oftmals entscheidend - und scheut auch nicht vor Verantwortung wie entscheidenden Strafstößen zurück. Sie müssen die Wölfinnen, nach Lena Lattweins Ausfall allen voran Lena Oberdorf, in den Griff bekommen. Jill Roord - die Wolfsburgerin mit einem ähnlichen Fähigkeitenprofil wie Stanway - lässt ihr großes Können regelmäßig aufblitzen, verschwindet aber phasenweise auch im Nirgendwo.

Angriff: Dreht Schüller endlich auch im Top-Spiel auf?

Mit der verletzten Popp (14 Tore) und Ewa Pajor (11) verfügt die Elf von Tommy Stroot über die beiden torgefährlichsten Akteurinnen der Liga - und das zeigt gleichzeitig die kleine Schwäche der Bayern auf. Lea Schüller traf angesichts ihrer Fähigkeiten "nur" neunmal in dieser Saison, zumeist gegen kleinere Teams. Im Trikot des Vizemeisters ist sie gegen Wolfsburg noch erfolglos, in sechs Partien stand jedes Mal die Null. Nun wäre es an der Zeit, dieses Manko zu beheben.