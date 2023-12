Auf wen die deutschen Klubs im CL-Achtelfinale alles treffen können

Drei von vier deutschen Mannschaften haben den Sprung ins Champions-League-Achtelfinale geschafft. RB Leipzig droht ein Hammerlos - und Bayern ein frühes Wiedersehen mit PSG.

"Wir haben die Pflicht erfüllt", sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dem 1:0 im abschließenden Gruppenspiel bei Manchester United - und richtete den Blick nach vorne: "Klar, wir wollen jetzt ins Viertelfinale. Ab dann kann jeder das Turnier gewinnen."

Dazwischen steht aber noch das Achtelfinale, in dem nicht nur den Bayern ein Hammerlos droht. Die Hinspiele in der Runde der letzten 16 werden am 13. und 14. Februar sowie am 20. und 21. Februar ausgetragen, die Rückspiele dann am 5. und 6. März sowie am 12. und 13. März. Dann gilt es fürs deutsche Trio Bayern, Dortmund und Leipzig möglichst auf dem Leistungs-Peak der Saison zu sein.

Bayern und Dortmund treten als jeweilige Gruppenerste zunächst auswärts an, Leipzig "darf" als Gruppenzweiter im Achtelfinale zu Hause vorlegen.

Große Unterschiede gibt es zwischen den zwei deutschen Gruppensiegern nicht - und irgendwie ist er doch gewaltig: Während der BVB es zusätzlich mit dem FC Kopenhagen (Zweiter in der Bayern-Gruppe) zu tun bekommen könnte, droht den Bayern das Wiedersehen mit Paris Saint-Germain (Zweiter in der BVB-Gruppe).

2022/23 eliminierten die Bayern PSG im Achtelfinale (1:0, 2:0), 2020/21 scheiterte der FCB am französischen Krösus im Viertelfinale (2:3, 1:0), 2019/20 entschieden die Münchner das "Corona-Finale" in Lissabon gegen Paris mit 1:0 für sich. Der BVB kreuzte mit Kopenhagen in der Gruppenphase 2022/23 die Klingen - das Hinspiel gewannen die Westfalen (3:0), das Rückspiel endete 1:1.

Viele Wiedersehen: Fünf identische Gegner für Bayern und BVB

Die fünf weiteren potenziellen Gegner sind für Bayern wie Dortmund identisch. Der niederländische Spitzenreiter PSV Eindhoven um Kapitän Luuk de Jong und Bayern-Leihgabe Malik Tillman steht erstmals seit 2015/16 wieder in der K.-o.-Phase der Königsklasse.

Napoli setzte sich als amtierender italienischer Meister in der Union-Gruppe hinter Real Madrid durch - für Bayerns Sommer-Neuzugang Min-Jae Kim würde dieses Duell ein schnelles Wiedersehen bedeuten. Vorjahresfinalist Inter Mailand wirft die beiden ehemaligen Münchner Yann Sommer und Benjamin Pavard ins Rennen.

Bei Lazio Rom denken die BVB-Fans auch an den italienischen Top-Torjäger Ciro Immobile, der einst eine unglückliche Station in Westfalen hingelegt hatte. Für Bayern wäre es die Neuauflage des Achtelfinals der Saison 2020/21 - beide Duelle gewannen die Münchner (4:1, 2:1).

Der letzte mögliche Gegner für das deutsche Duo wäre der FC Porto. Portugals Meister um Abwehr-Urgestein Pepe landete in Barcelonas Gruppe H auf Rang zwei - diesen belegen die Portugiesen auch in der heimischen Liga.

Spanische Schwergewichte für RB?

Der einzige Gruppenzweite, der weder für Bayern noch für den BVB infrage kommt, ist RB Leipzig. In der Runde der letzten 16 Teams können schließlich keine zwei Mannschaften aus dem gleichen Verband aufeinandertreffen, ein deutsch-deutsches Achtelfinale ist so zum Beispiel nicht möglich.

Als Gruppenzweiter darf sich RB Leipzig aber dennoch auf ein Schwergewicht einstellen. Dabei blicken die Sachsen vor allem nach Spanien: Real Madrid, der FC Barcelona, Real Sociedad und Atletico Madrid gewannen ihre jeweiligen Gruppen und dürften im Falle eines Loses auf RB treffen. Dazu kommt mit dem FC Arsenal der aktuelle Premier-League-Zweite.

Die potenziellen deutschen Achtelfinal-Gegner auf einen Blick:

Bayerns mögliche Gegner: Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Porto

Dortmunds mögliche Gegner: Kopenhagen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Porto

Leipzigs mögliche Gegner: Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid, Arsenal