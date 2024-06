"Auf und neben dem Platz als Vorbild": VfB bindet Kapitän Nothnagel

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Dominik Nothnagel verlängert. Der Defensiv-Akteur soll die in die 3. Liga aufgestiegene U 21 der Schwaben auch in der neuen Spielklasse mit seiner Routine stützen.

Innenverteidiger Nothnagel wird auch in der neuen Saison die Fußballschuhe für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart schnüren. Sein auslaufender Vertrag wurde verlängert, hieß es von Vereinsseite am Donnerstag. Heißt somit auch: Der 29-jährige Routinier im mit Talenten gespickten Kader soll dem jungen Nachwuchsteam des Bundesligisten auch in der 3. Liga in der Defensive den nötigen Halt geben.

Beim VfB im NLZ ausgebildet, war Nothnagel anno 2021 zu seinem Stammverein zurückgekehrt, hatte in der abgelaufenen Saison mit der Mannschaft von Trainer Markus Fiedler nicht unbedingt erwartet die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geholt und damit den Aufstieg realisiert. Nothnagel absolvierte dabei 31 Liga-Partien und erzielte ein Tor.

Drittliga-Erfahrung in Dortmund, Würzburg und Wiesbaden gesammelt

Der gebürtige Stuttgarter spulte in den vergangenen drei Spielzeiten ein beachtliches Pensum ab, bestritt 98 von 106 möglichen Spielen in der Südwest-Staffel. Auch die 3. Liga kennt Nothnagel gut: Für Borussia Dortmund II, die Würzburger Kickers und den SV Wehen Wiesbaden stand er zwischen 2013 und 2018 in 57 Spielen auf dem Platz (ein Tor). Danach ging es über den FSV Frankfurt viertklassig zurück zum VfB an den Neckar.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen. Der VfB ist für mich eine Herzensangelegenheit", gestand Nothnagel nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung - und freut sich nun "auf die spannende Herausforderung in der kommenden Saison. Dabei möchte ich weiterhin vorangehen, den jungen Spielern auf und neben dem Platz als Vorbild dienen und sie bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen."

aho