Auf U18 und U20 warten bei EM-Turnieren namhafte Handballnationen

Großen Namen, namhafte Gegner und hohe Hürden für den männlichen Nachwuchs des Deutschen Handballbunds in diesem Sommer: Die deutsche U20 trifft bei der EM in Slowenien (10. bis zum 21. Juli) in Gruppe B auf Portugal, Serbien und Griechenland. Die U18 spielt bei der EM in Montenegro (7. bis 18. August) ebenfalls in Gruppe B gegen Frankreich, Polen und Nordmazedonien.

Erstmals werden bei Nachwuchs-Europameisterschaften 24 Mannschaften am Start sein. Und daher qualifiziert sich bei beiden Europameisterschaften auch nur jeweils der Sieger der sechs Vorrundengruppen sicher für die Hauptrunde, dazu kommt jeweils der beste Zweite der Gruppen A bis C sowie Gruppen D bis E. Im Falle des Gruppensiegs sind bei U18 und U20 die Sieger der Gruppen A und C sowie der beste Dritte D-F die Kontrahenten in der Hauptrunde. Qualifiziert man sich als bester Gruppenzweiter A-C, geht es gegen die Sieger der Gruppen D-F.

Die vier übrigen Zweiten sowie die vier besten Dritten spielen um die Plätze 9 bis 16, die zwei schwächsten Dritten und die Vierten um die Plätze 17 bis 24. Durch diesen Modus ist garantiert, dass jede Mannschaft acht EM-Spiele bestreitet. Bei beiden Auslosungen, die heute im EHF-Sitz in Wien stattfanden, war Deutschland in Topf 1 der sechs besten Nationen gesetzt.

Topkonkurrent der DHB-Junioren um den Gruppensieg bei der U20 ist definitiv Portugal. Im November und im Januar gab es drei Test-Länderspiele, zweimal setzten sich die Portugiesen, einmal die Deutschen durch. Bei der U19-WM des Jahres 2023 trafen beide Mannschaften im Platzierungsspiel um die Plätze 5-6 aufeinander, da behielt die DHB-Auswahl die Oberhand. Serbien und Griechenland hatten sich nicht für die WM 2023 qualifiziert. Bei der U18-EM dieses Jahrgangs vor zwei Jahren gewann Deutschland Bronze, Portugal belegte Rang acht, Serbien Rang 13.

Schwere Gruppe

U20-Bundestrainer Martin Heuberger hatte die Auslosungen gemeinsam mit U18-Bundestrainer Emir Kurtagic am Livestream während der gerade laufenden Talentsichtungen in Heidelberg verfolgt. Er hält die deutsche Gruppe für eine der schwersten: "Diese Gruppe hat es in sich, mit Portugal, Serbien und uns sind drei richtig starke Mannschaften dabei, Griechenland ist eher der Außenseiter. Die Gruppe ist schwer, und durch den neuen Modus wird das richtig hart. Wir müssen dreimal Vollgas geben, um weiterzukommen. Und ich glaube nicht, dass der Zweite aus unserer Gruppe es schafft. Portugal ist richtig stark, Serbien ist immer unangenehm zu spielen, aber wer bei einem Turnier etwas reißen will, muss diese Spiele gewinnen", sagt Heuberger, der zuletzt 2021 eine deutsche Mannschaft zu U20-EM-Gold geführt hatte. Zwei Jahre spätere gewann die vergangenen U21 Gold bei der Heim-WM.

Für die U18 wird die Europameisterschaft hingegen das allererste große Turnier sein. Und so richtet U18-Bundestrainer Emir Kurtagic eher den Blick auf die eigenen Leistungen statt auf die Gegner: "Wir haben bekannte Handballländer in unserer Gruppe, aber es ist auch klar, dass es bei einer EM nur namhafte Mannschaften gibt. Wir legen den Fokus auf das, was wir selbst bewegen können. Bis Mitte August ist es noch lange, jetzt haben wir Klarheit über die Gegner und können uns bestmöglich vorbereiten."

Als Jugend-Nationalmannschaft trafen einige Spieler aus dem aktuellen U18-Kader in Testspielen im Vorjahr sowohl auf Frankreich als auch Polen. "Aber in dieser Altersgruppe geht die Entwicklung so schnell, die Kader ändern sich noch oft, da kann man wenig über die Gegner sagen. Wir wollen bei der EM ein ernstzunehmender Konkurrent sein und unsere bestmögliche Leistung abrufen, da ist es eigentlich egal, gegen wen du spielst, sagt Kurtagic, der aber auch betont: „Der neue Modus ist richtig hart - aber für alle gleich hart."

Die Vorrundengruppen der U20-EM in Slowenien:

Gruppe A: Kroatien, Montenegro, Österreich, Nordmazedonien

Gruppe B: Deutschland, Portugal, Serbien, Griechenland

Gruppe C: Spanien, Färöer, Frankreich, Schweiz

Gruppe D: Ungarn, Norwegen, Tschechien, Rumänien

Gruppe E: Dänemark, Slowenien, Italien, Israel

Gruppe F: Schweden, Island, Polen, Ukraine

Die Vorrundengruppen der U18-EM in Montenegro:

Gruppe A: Kroatien, Slowenien, Serbien, Griechenland

Gruppe B: Deutschland, Frankreich, Polen, Nordmazedonien

Gruppe C: Dänemark, Norwegen, Tschechien, Ukraine

Gruppe D: Schweden, Ungarn, Schweiz, Israel

Gruppe E: Spanien, Portugal, Österreich, Rumänien

Gruppe F: Island, Montenegro, Färöer, Italien