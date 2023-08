Auf Traumstart folgt Verletzungsschock: Stuttgarter Kickers zwischen Euphorie und Realismus

Durch den 1:0-Auswärtssieg in Offenbach haben die Stuttgarter Kickers die ohnehin schon große Euphorie im Umfeld weiter angefacht. Doch der Eröffnungsspiel-Erfolg wurde mit zwei Verletzten teuer bezahlt. Nicht nur deshalb hebt man vor dem Aufsteiger-Duell gegen TuS Koblenz nicht ab.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Der SVK ist wieder da", hallte es am Freitagabend nach dem Eröffnungsspiel der Regionalliga Südwest durch das Stadion am Bieberer Berg. Einen passenderen Gesang hätte es nach dem 1:0-Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers bei Kickers Offenbach nicht geben können, als die Spieler der Gäste mit ihren gut 1100 mitgereisten Fans einen hüpfenden Chor bildeten. Nach fünf Jahren Fünftklassigkeit erlebte der Traditionsverein eine fast filmreife Regionalliga-Rückkehr. Vor 11.483 Zuschauern bot der Aufsteiger dem Aufstiegsfavoriten einen großen Kampf, hielt mit defensiver Stabilität und einem guten Torhüter Felix Dornebusch sowie etwas Glück die Null. In der Schlussminute lieferte Kapitän Kevin Dicklhuber mit einem Lucky-Punch ein nahezu kitschig-anmutendes Happy End - inklusive anschließendem Jubel vor dem Gästeblock.

Das "Highlight direkt im ersten Spiel" (Dicklhuber) dürfte für weiteres Wasser auf die Mühlen mancher Kickers-Fans sorgen, die bereits vor dem Saisonstart vom Durchmarsch träumten. "Spitzenreiter, Spitzenreiter", stimmte der Gästeblock in Offenbach an, wohlwissend, dass sich das keine 24 Stunden später wieder ändern wird. Trotzdem findet die Euphorie auf Degerlochs Höhen nach der überragenden Oberliga-Saison, in der bereits regelmäßig über 4000 Zuschauer auf die Waldau strömten, direkt ihre Fortsetzung. Mehr als 1100 Dauerkarten wurden verkauft. Doch die Kickers-Verantwortlichen um Marc Stein sorgen dafür, dass die Mannschaft auf dem Boden bleibt. "Die Jungs wissen jetzt, dass sie gegen jeden Gegner bestehen können und werden noch länger davon zehren. Das heißt aber nicht, dass wir das nächste Spiel auf die leichte Schulter nehmen können", warnt der SVK-Sportdirektor.

Seriöser Pokal-Auftritt

Dass bei den Blauen trotz des Feiertags am Freitag keiner abhebt, bewiesen die Stuttgarter direkt am Dienstagabend. In der dritten Verbandspokalrunde zeigten die Kickers einen hochseriösen Auftritt und zogen durch ein 7:0 bei Landesligist TSV Weilimdorf ins Achtelfinale ein. "Es war gar nicht so schlecht, dass wir uns so schnell umstellen und das Spiel in Offenbach abhaken mussten. Das macht auch eine gute Mannschaft aus, dass sie ihre Leistung unabhängig von Gegner und Bedingungen abruft", sagt Christian Mauersberger, der in Weilimdorf sein erstes Pflichtspieltor für die Kickers erzielt hat.

Jetzt richtet sich der volle Fokus auf die Liga-Heimpremiere am Samstag (14 Uhr) gegen die TuS Koblenz. Die Schängel hatten sich knapp in der Relegation gegen die SG Sonnenhof Großaspach - vergangene Saison Oberliga-Konkurrent der Kickers - durchgesetzt und damit das letzte Regionalliga-Ticket gelöst. "Da kommt eine komplett andere Aufgabe auf uns zu. Jetzt sind wir nicht der kleine Underdog, sondern der Gastgeber, der was reißen möchte. Da müssen wir genauso hart arbeiten", fordert Stein vor dem Aufsteiger-Duell.

Dafür muss Trainer Mustafa Ünal sein Team im Vergleich zum Eröffnungsspiel auf mindestens zwei Positionen umstellen. Rechtsverteidiger Marcel Schmidts zog sich bei einem Zusammenprall mit Christian Derflinger eine Gesichtsverletzung zu, spielte in Offenbach trotzdem noch durch, wurde aber am Montag operiert und muss vorerst pausieren. Noch heftiger erwischte es Sinan Tekerci, der in Offenbach als hängende Spitze vor allem im ersten Durchgang auffällig agierte und alle Standards übernahm, bis er nach einer Stunde verletzt raus musste. Der Neuzugang wird mit einer Syndesmosebandverletzung längerfristig fehlen.

Für ihn könnte Mauersberger in die Startelf rücken. Der Neuzugang vom SGV Freiberg sorgte in Offenbach nach seiner Einwechslung für viel Schwung und hatte in der Entstehung entscheidenden Anteil am Siegtreffer. "Das war gigantisch. Selbst für Spieler, die eine ähnliche Atmosphäre schonmal erlebt habe, war das etwas Besonderes. Aber ich denke, uns ist bewusst, dass das nur der Auftakt war und wir das richtig einordnen können", sagt der 28-Jährige. Schließlich müssen er und seine Kollegen jetzt bestätigen, ob die Aussage ihres Trainers Ünal nach dem Offenbach-Spiel wirklich schon zutrifft: "Ich denke, wir sind direkt in der Liga angekommen."