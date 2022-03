Auf Tigges' Spuren: Fink will sich bei Dortmund II für höhere Aufgaben empfehlen

Nach der Erfolgsgeschichte von Steffen Tigges, der aufgrund von starken Leistungen in der Dortmunder U 23 nun für der Bundesligamannschaft stürmt, könnte sich sich Bradley Fink zum nächsten Shooting-Star der 3. Liga entwickeln.

41 Punkte nach 28 Spielen und ein neunter Tabellenplatz: Die Bilanz für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, die in dieser Saison erstmals seit 2015 wieder in der 3. Liga spielt, liest sich hervorragend. Großen Anteil, dass Dortmund II überhaupt in der 3. Liga spielt, hat einer, der inzwischen in der Bundesliga für die Schwarz-Gelben aufläuft. Steffen Tigges traf in der Regionalliga West am laufenden Band, steuerte 22 Tore zur besten Offensive der Liga bei und half so entscheidend, den Aufstieg gegen den härtesten Konkurrenten aus Essen zu sichern.

Inzwischen ist der 23-Jährige, für den in neun Bundesligaspielen drei Treffer zu Buche stehen, nur noch selten Gast in der Zweitvertretung und dient stattdessen als bestes Vorbild dafür, wie es mit der Beförderung in den Bundesligakader klappen kann.

Es bedarf, erstens, des Vertrauens der Verantwortlichen. Zweitens sei "das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein", nötig, betont Tigges. Und drittens ist freilich die Qualität entscheidend. Wer in der Bundesliga und in Europa spielen will, muss diese Qualität auch verkörpern. Dahin will sich auch der Schweizer Bradley Fink entwickeln.

Der 18-jährige Angreifer, der wettbewerbsübergreifend in 23 Spielen 28 Treffer für die U 19 des BVB erzielen konnte, war im Sommer 2019 vom Schweizer Erstligisten FC Luzern nach Dortmund gewechselt. Nach der Berufung in die U 23 im Winter soll er sich dort nun für höhere Aufgaben empfehlen. "Es ist alles viel schneller. Ein Kontakt kann schon böse enden", sagt Fink zu seiner neuen Aufgabe. Außerdem stehe ihm im Vergleich zur U 19 kein "75-Kilo-Brocken im Rücken, sondern einer mit 95 oder 100". An diese Physis müsse er sich erst gewöhnen.

Nach leichten Eingewöhnungsschwierigkeiten klappt dies inzwischen auch immer besser. Nachdem der Angreifer gegen Mannheim und Saarbrücken noch Großchancen vergeben hatte, stand er bei der 2:3 Niederlage gegen Wehen Wiesbaden in der 13. Minute richtig und traf zum zwischenzeitlichen 1:0. "Das hilft mir sehr", sagte Fink zu seinem ersten Tor im fünften Drittligaspiel.

Er lauert nicht nur in letzter Linie, sondern bewegt sich auch sehr gut zwischen den Linien Enrico Maaßen

"Er kommt immer besser rein", sagt auch Enrico Maaßen, Trainer der Dortmunder U 23, über seinen Angreifer. Die beste Qualität des 1,93 Meter-großen Fink sei dessen "Spielintelligenz, er lauert nicht nur in letzter Linie, sondern bewegt sich auch sehr gut zwischen den Linien." Und Fink lerne stetig dazu, schließlich sei "noch viel Luft" nach oben. Wie viel der Stürmer aber schon verinnerlicht hat, dürfte er wohl am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Türkgücü München zeigen können.