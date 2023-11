Auf Sinner ist Verlass: Italien steht im Halbfinale

Finnland und Australien haben sich bereits für das Davis-Cup-Halbfinale qualifiziert. Am Donnerstag folgte nun Italien um Topspieler Jannik Sinner.

Bereits im ersten Match des Duells italien gegen die Niederlande zwischen Botic van de Zandschulp und Matteo Arnaldi, der den Vorzug vor Lorenzo Musetti erhalten hatte, ging es hoch her: Zunächst hatte der Italiener beim Stand von 5:4 zwei Breakbälle, die zugleich Satzbälle waren, doch er konnte diese nicht nutzen. Es ging schließlich in den Tiebreak, in dem dann der Niederländer die Chance zum Satzgewinn verstreichen ließ, ehe Arnaldi sich Durchgang eins doch noch holte.

Es sollte nicht der einzige Tiebreak des Matches bleiben, doch zunächst war es van de Zandschulp, dem ein Break gelang und der daraufhin nach Sätzen ausglich. In Satz drei lag der 28-Jährige wieder ein Break vor, doch diesmal schlug der sechs Jahre jüngere Italiener zurück und erzwang den Tiebreak. Diesen entschied diesmal jedoch van de Zandschulp nach 2:49 Stunden mit seinem ersten Matchball zum 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7).

Sinner holt die Kastanien aus dem Feuer

Italien stand also unter Zugzwang, konnte sich dann aber auf seinen Starspieler Sinner verlassen. Der 22-jährige Südtiroler präsentierte sich anschließend im zweiten Einzel gegen Tallon Griekspoor in gewohnt starker Form, musste in Satz eins aber dennoch in den Tiebreak, den er mit 7:3 für sich entschied. Danach war Griekspoors Widerstand gebrochen - und Sinner eilte im Expresstempo zum Matchgewinn und damit zum 1:1-Ausgleich im Nationenduell.

Nach dem 7:6 (6:3), 6:1 hatte Sinner weiterhin noch Saft im Tank, ergo trat er anstelle von Simone Bolelli an der Seite von Lorenzo Sonego an und feierte später den nächsten Sieg. Gegen Tallon Griekspoor und Wesley Koolhof reichte den Italienern pro Satz jeweils ein Break, um sich schlussendlich in 85 Minuten mit 6:3, 6:4 durchzusetzen.