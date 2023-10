"Auf Schalke mangelt es an Kompetenz - im Tagesgeschäft und in der Strategie"

Vor rund einem Jahr wurde Frank Kramer (51) auf Schalke freigestellt, nun traf es auch dessen Nachfolger bereits. Im kicker-Interview sagt Kramer, was beim Zweitligisten falsch läuft - und geht mit Peter Knäbel hart ins Gericht.

Herr Kramer, wie fiel Ihre erste Reaktion aus, als Sie erfuhren, dass der FC Schalke 04 Ihren Nachfolger Thomas Reis am vergangenen Mittwoch entlassen hat?

Meine erste Reaktion war Kopfschütteln. Aufgrund der Stimmungslage hatte sich eine solche Entscheidung zwar abgezeichnet, aber der Zeitpunkt zwei Tage vor dem Punktspiel in Paderborn und kurz vor der Länderspielpause war schon überraschend.

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen zehn Jahren 14 Trainer beschäftigt, den aktuellen Aushilfscoach Matthias Kreutzer gar nicht eingerechnet. Kreutzer, der Co-Trainer, erlebte seit März 2019 acht Chefs. Was sind die Gründe für die häufigen Wechsel auf dieser Position?

Diese Statistiken sprechen nicht für Kontinuität auf dieser wichtigen Position, somit nicht für die Führung, wenn sie unterschiedliche Trainer holt und dann immer wieder schnell glaubt, sie tauschen zu müssen.

Reis hielt mit Bochum die Bundesliga, Sie haben es mit Bielefeld geschafft. Warum lief es für Sie beide mit Schalke, einem viel größeren Verein, nicht so gut?

Natürlich haben wir auf Schalke auch Fehler gemacht und falsche Entscheidungen getroffen. Aber waren wir deshalb grundsätzlich die Falschen? Wir hatten beide in Bochum und Bielefeld unseren Anteil am Klassenerhalt mit kleineren Bundesligavereinen und damit an einem außergewöhnlichen Erfolg. Warum war das bei Schalke nicht möglich? War vielleicht die Erwartungshaltung für die vorhandenen Möglichkeiten zu groß? Hatten wir genug Zeit, Vertrauen und Unterstützung der Führung?

Wenn Trainer und Spieler in sportlich schlechteren Phasen an den Pranger gestellt werden, muss man hinterfragen, wer sie ausgesucht hat. Frank Kramer

In den vergangenen zehn Jahren waren Jens Keller, Roberto di Matteo, André Breiternreiter, Markus Weinzierl, Domenico Tedesco, Huub Stevens, David Wagner, Manuel Baum, wieder Stevens, Christian Gross, Dimitrios Grammozis, Mike Büskens und Sie Chefcoach in Schalke ...

... die unterschiedlichsten Typen. Alle hatten zuvor schon erfolgreich gearbeitet, sonst hätte Schalke sie nicht ausgewählt. Vor sechs Wochen war Thomas Reis noch der beste Trainer für diesen Verein, jetzt ist er der falsche, nachdem die sportliche Führung sechs Wochen lang, als es nicht lief, abgetaucht war.

Mangelt es Schalkes Vorstand und dem Aufsichtsrat an Kompetenz?

Im Tagesgeschäft sowie in der mittel- und langfristigen Strategie mangelt es an Kompetenz, sonst würde der Verein nicht immer einmal links und einmal rechts abbiegen. Und wenn Sportdirektoren und Trainer ständig gewechselt werden, wirft das kein gutes Licht auf die obersten Entscheider im Klub. Wenn Trainer und Spieler in sportlich schlechteren Phasen an den Pranger gestellt werden, muss man hinterfragen, wer sie ausgesucht hat.

Dieses Statement wie in Freiburg gibt es auf Schalke leider nicht. Frank Kramer

Bringt Sportdirektor André Hechelmann, der nach Rouven Schröders Abschied zu RB Leipzig übernahm, die notwendigen Voraussetzungen mit?

Ja, er bringt die Kompetenz mit. Ich weiß, wie er arbeitet und bei der Kaderzusammenstellung gewirkt hat. Aber auch er braucht die nötige Rückendeckung, die du als Sportdirektor wie auch als Trainer brauchst. Wenn die Spieler spüren, dass die Unterstützung im Misserfolg bröckelt, nehmen sie die Besetzung dieser Position auch mal als Alibi für fehlende Leistungen. Hechelmann hat diesen Job erstmals, also braucht er die Unterstützung umso mehr, genauso der Trainer. Alle reden von Freiburg als Vorbild, aber keiner zieht es so durch: Dort braucht sich kein Spieler beim Sportvorstand Jochen Saier zu beschweren. Auch bei Union Berlin oder Heidenheim passt nichts zwischen die sportlich Verantwortlichen. Dieses Statement wie in Freiburg gibt es auf Schalke leider nicht. Dort versuchen zu viele ihre eigene Haut zu retten, wenn der Verein im Misserfolg feststeckt. Die schwierige momentane Situation zeigt im Übrigen, welch überragende Arbeit Rouven Schröder auf Schalke geleistet hat und wie groß sein Schatten ist. Es ist schwer, aus diesem herauszutreten, da er das sportliche Gesicht des Vereins war.

Welche Rolle spielen die Schalker Ex-Größen Gerald Asamoah als Leiter Lizenz und Mike Büskens als Co-Trainer?

Sie sind in diesem großen Konstrukt gefangen. Selbst diese Größen können diese Entwicklung nicht aufhalten. Wieso werden sie vom Vorstand und Aufsichtsrat nicht stärker einbezogen?

Knäbel schiebt den schwarzen Peter sehr stark der Mannschaft zu, dabei müsste er eine Einheit herstellen. Frank Kramer

Sportvorstand Peter Knäbel nannte in seiner Begründung zur Entlassung des Trainers Reis, die Situation sei "sportlich wie inhaltlich festgefahren" gewesen. Was bedeutet diese Aussage? Stimmte es zwischen dem Trainer und der Mannschaft nicht? Oder zwischen dem Trainer und der Führung?

Er schiebt den schwarzen Peter sehr stark der Mannschaft zu, dabei müsste er eine Einheit herstellen, welche die erforderliche Geschlossenheit demonstriert. Als ich diese Worte Knäbels hörte, fragte ich mich: Was hat der Vorstand dagegen getan? Wie hat er den Trainer unterstützt? Wie hat der oberste sportlich Verantwortliche gegengesteuert? In solchen heiklen Situationen muss völlige Geschlossenheit gegeben sein, von jedem Mitarbeiter der Geschäftsstelle über die Mannschaft bis hin zur Führung.

Der Spieler Timo Baumgartl hat Reis nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli öffentlich kritisiert. Haben beim FC Schalke die Spieler zu viel Macht?

Wenn er stellvertretend für die Mannschaft gesprochen hat, wäre es ein schlimmes Zeichen, weil die Mannschaft dann zu viel Macht hätte. Dann würden die Spieler über das Trainerteam entscheidend bestimmen - was der Vorstand mit der Trainerentlassung vorige Woche letztendlich bestätigt hat. Warum hat der Vorstand kein klares Zeichen in der Kabine gesetzt und stattdessen Geschlossenheit und Leistung eingefordert?



Knäbel hat das Spiel der Mannschaft nach dem 1:3 in Paderborn als "mutlos", "himmeltraurig naiv" und "dämlich" bewertet. Wie sind diese Worte zu bewerten?

Peter Knäbel redet da die Mannschaft populistisch in Schutt und Asche. Offenbar hat die sportliche Führung die falschen Spieler ausgesucht. Oder sie kriegt es nicht hin, für die Spieler ein leistungsförderndes Umfeld zu schaffen und eine geschlossene Einheit zu bilden. Dieser Verantwortung muss sich ein Sportvorstand stellen. Es passt nicht zusammen, bei der Verpflichtung über die Spieler voll des Lobes zu reden und dann so über sie zu richten.

Auf Schalke ist zu viel Populismus im Spiel. Frank Kramer

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Bernd Schröder sagte vor dieser Saison, der jetzige Zweitligist wolle "langfristig um die Top 6 der Bundesliga konkurrieren. Finanzchefin Christina Rühl-Hamers sagte, sie "gehe davon aus, dass sich Schalke mit seiner Kraft fest in der Bundesliga etablieren wird". Fehlt den Führungsleuten der Realitätssinn?

Der FC Schalke 04 ist ein faszinierender, großer Verein mit fantastischen Fans und einer großen Strahlkraft. Ich empfinde es als Privileg, für S04 gearbeitet zu haben. Aber es ist dort zu viel Populismus im Spiel. Aufsichtsrat und Vorstand versuchen die Sehnsucht der Mitglieder und Fans zu bedienen. Wenn man ehrlich ist: Schalke ist meilenweit davon entfernt, mit den Top sechs der Bundesliga konkurrieren zu können. Der Status quo, die Finanzen und die überschaubare sportliche Ausgangslage lassen keine rosigen Perspektiven zu und machen solche Ziele zu reinem Wunschdenken. Den Druck auf die Menschen im sportlichen Tagesgeschäft, Trainerteam und Spieler, erhöhen sie dadurch unnötig.

Reis sagte vor dieser Zweitliga-Saison: "Ich will direkt wieder aufsteigen." Hat auch er die Qualität der Mannschaft überschätzt?

Bis zum Spiel gegen St. Pauli sagten alle Verantwortlichen, sie seien von der Qualität des Kaders überzeugt. Das Fundament ist viel gefestigter als nach dem letzten Abstieg. Die Mannschaft wurde so zusammengestellt, dass sie sofort wieder zu den Aufstiegskandidaten zählen muss, wie die die erfolgten Investitionen zeigten. Aber dauerhafter Erfolg ist nur möglich, wenn ein Klub geschlossen und als Einheit in eine Richtung geht. In dieser Hinsicht ist RB Leipzig ein Vorzeigemodell, da es dort für alle glasklar ist, für welche Idee vom Fußball der Verein steht. Dieser Philosophie wird alles untergeordnet, alle Positionen sind danach besetzt. Dadurch gibt es eine gemeinsame Richtung für alle Beteiligten - mit allen Konsequenzen.

Wir haben Dinge falsch eingeschätzt, eventuell auch die Qualität der Spieler für unsere Spielidee. Frank Kramer

Welche Fehler haben Sie in Ihrer dreimonatigen Zeit auf Schalke gemacht, welche die Trainer dort insgesamt?

Wir haben Dinge falsch eingeschätzt, eventuell auch die Qualität der Spieler für unsere Spielidee. Wir wollten stets aktiv und aggressiv auftreten, haben Lösungen für Situationen aufgezeigt. Die richtige Zusammenstellung haben wir unter den Voraussetzungen eines extremen Umbruchs auch nicht immer gefunden.



Hatten Sie schon Kontakt zum Kollegen Reis seit dem vergangenen Mittwoch?

Ja, natürlich. Wir verstehen uns. Und ich kann mitfühlen, wie es Thomas in dieser Situation ergeht.

Sehen Sie nach Reis' Entlassung Ihre eigene in einem anderen Licht, also relativiert?

Ich übernehme die volle sportliche Verantwortung für zehn Spiele, deren Ertrag von sechs Punkten auch nicht meiner Vorstellung entsprach. Wir waren nach dem 10. Spieltag erstmals auf einem Abstiegsplatz, als sofort die Reißleine gezogen wurde. Bei 22 Ab- und 14 Zugängen war klar, dass wir Zeit brauchten, was mir von der sportlichen Leitung auch so kommuniziert wurde. Wir wollten in Schlagdistanz in die WM-Pause kommen und dann angreifen. Nach meiner Freistellung holte die Mannschaft drei Punkte aus den folgenden sieben Spielen. Es dauerte eben, bis sie zusammenwuchs und nachjustiert werden konnte. Aber diese Zeit bekommst du auf Schalke nicht, es wird immer die gleiche Runde gedreht: Die Führung als höchste Instanz im Verein bleibt, die Leute im Tagesgeschäft, Trainer und Spieler, werden ausgetauscht.

Sind Sie derzeit froh, dass Sie etwas Abstand zum Fußball-Geschäft haben?

Nein. Ich habe weiter absolut Lust auf Fußball. Es ist ein großes Privileg, im Fußball auf allerhöchstem Niveau arbeiten zu dürfen. Ich liebe den Fußball einfach.