Auf Ronaldinhos Spuren: Raphinha wechselt zum FC Barcelona

Der FC Barcelona verpflichtet den umworbenen Außenstürmer Raphinha (25). Den Brasilianer ziehen auch persönliche Gründe nach Katalonien.

Wird er in Barcelona zum Weltstar? Außenstürmer Raphinha. IMAGO/AFLOSPORT

Eine Sockelablöse von rund 55 Millionen Euro, angeblich in mehreren Zahlungen, soll Barça - zuzüglich etwaiger Boni in Höhe von angeblich zehn Millionen Euro - nach Leeds überweisen für Raphinha, um den sich auch die Londoner Klubs Chelsea und Arsenal intensiv bemüht hatten. Am Mittwoch informierten die Katalanen über die "prinzipielle Einigung" mit dem Premier-League-Klub, ohne Zahlen zu nennen.

Sobald Raphinha den Medizincheck bestanden hat, wird er einen Vertrag - wohl bis 2027 - unterschreiben und damit Barças dritter Sommerneuzugang nach den ablösefreien Andreas Christensen (Chelsea) und Franck Kessié (AC Mailand).

Für Linksfuß Raphinha, der meistens auf dem rechten Flügel stürmt, ist der Wechsel nach Katalonien auch eine Herzensangelegenheit: Als sein großes Idol gilt Ronaldinho, der ein Jugendfreund von Raphinhas Vater war. Der Weltmeister von 2002 verbrachte seine besten und spektakulärsten Jahre beim FC Barcelona.

Raphinha ist bemüht, einen ähnlich spektakulären Spielstil zu pflegen, hat in der vergangenen Saison bei Leeds United aber auch als Torschütze aufhorchen lassen (elf Tore und drei Vorlagen in 35 Liga-Spielen). Seine starke Form brachte dem schlaksigen Dribbler zuletzt auch mehrere Nominierungen für die brasilianische Nationalmannschaft ein, für die er in bisher neun Einsätzen drei Tore schoss.