Auf Robbens Spuren? Bayerns Top-Transfer Michael Olise in FC 24

Mehr als 50 Millionen Euro lässt sich der FC Bayern München seinen neuen Flügelstürmer kosten: Michael Olise soll auf der rechten Seite eine Ära à la Arjen Robben prägen. Was ist vom Franzosen in EA SPORTS FC zu erwarten?

Sowohl Leroy Sané als auch Serge Gnabry hatten ihre Hochphasen und Glanzlichter im Trikot des FC Bayern. Den Stellenwert eines Arjen Robben erreichten beide nicht. Der rechte Flügel des Rekordmeisters wartet seit dem Abgang des Niederländers 2019 auf dessen legitimen Nachfolger. Nun hat der FCB mehr als 50 Millionen Euro ausgegeben und Michael Olise bis 2029 unter Vertrag genommen - wird er eine neue Ära prägen? Zumindest für EA SPORTS FC ist abzusehen, dass der Franzose ein Volltreffer werden könnte.

Derzeit kommt Olise im Karrieremodus der Fußball-Simulation zwar lediglich auf ein Overall-Rating von 80, das ändert sich aber schnell. Laut Potenzial kann die Gesamtbewertung des 22-Jährigen noch auf 88 Punkte ansteigen - was Weltklasse in FC 24 entspräche. Zum Vergleich: Weder Sané (86) noch Gnabry (83) haben im Spiel noch Luft nach oben, Kingsley Coman (85) auf dem linken Flügel ebenfalls nicht.

88er-Potenzial für beweglichen Franzosen

Trotz vieler verletzungsbedingt verpasster Partien hat Olise 2023/24 auf sich aufmerksam gemacht. In nur 19 Premier-League-Spielen erzielte der Franzose zehn Treffer und gab sechs Vorlagen. Diese Leistungen blieben von EA SPORTS nicht unbeobachtet: Der Entwickler hob sein Overall-Rating seit vergangenem Saisonstart stückweise von 78 auf 80 an, sein Potenzial sogar von 84 auf 88.

Olises stärkste Attribute im Karrieremodus sind Beweglichkeit (91), Balance (86) und Dribbling (84). Virtuell ist er kein Außenstürmer, der vornehmlich über seine Geschwindigkeit kommt - das Tempo fällt mit 80 Punkten gar verhältnismäßig niedrig aus. Der in London geborene Offensivmann überzeugt in FC 24 stattdessen durch seine Fähigkeit, Situationen in engen Räumen zu lösen. Dass er dabei auch durchaus trickreich ist, unterstreichen seine vier Sterne für die Skill-Moves.

Für EA SPORTS FC 25 sind nach seinem Bayern-Wechsel weitere Upgrades zu erwarten. Diese würden vor allem dem Abschluss (77) guttun, der für einen digitalen Stammplatz in München noch etwas besser ausfallen sollte. Auch für Sprintgeschwindigkeit (79) und Reaktionen (75) wären einige Extra-Zähler von Vorteil. Das 88er-Potenzial zeigt, dass EA SPORTS Olise noch erhebliche Verbesserungen zutraut.

Olise für EA SPORTS sogar ein Future Star

Seine Goldkarte weist in Ultimate Team von FC 24 noch das 78er-Rating auf, das auch im Karrieremodus zum Release stand. Darüber hinaus erhielt Olise in den vergangenen Monaten noch drei Spezialobjekte - etwa als Teil von TOTW 16. Die anderen beiden untermalen, welch große fußballerische Stücke der Entwickler auf den Franzosen hält: ein Academy-Item zum Festival of Football (87) sowie eine Future-Stars-Karte (88).

Letztere Kampagne ist in FUT der Bezeichnung entsprechend für junge Spieler vorgesehen, denen EA SPORTS eine starke Entwicklung bis an die Weltspitze prognostiziert. Das Festival of Football wiederum ist teils der EM 2024 gewidmet, für die Olise von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nicht nominiert wurde. Die Academy-Karte deutet jedoch an, dass der Entwickler durchaus internationale Turniere in Olises Zukunft sieht. Insofern er sein Equipe-Tricolore-Debüt zeitnah feiert.