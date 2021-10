Auf Rekordkurs: Schmidt verlängert in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim und Frank Schmidt arbeiten bereits seit über 14 Jahren zusammen - und werden das auch in Zukunft tun. Wie der FCH mitteilte, verlängerte der Trainer seinen Vertrag vorzeitig - und befindet sich damit sogar auf Rekordkurs.

16 Jahre lang war Volker Finke ohne Unterbrechung Trainer des SC Freiburg - der 73-Jährige hält damit den Rekord. Doch in zwei Jahren könnte er diesen verlieren, denn Schmidt befindet sich auf direktem Weg, sich die Bestmarke zu holen. Am Mittwoch verlängerte er seinen ursprünglich bis 2023 gültigen Vertrag vorzeitig bis 2027. Sollte der 47-Jährige sein neues Arbeitspapier erfüllen, dann wäre er fast 20 Jahre Coach der Schwaben.

Bei den Vertragsverhandlungen dürften weder Schmidt noch der Zweitligist an den Rekord gedacht haben, dafür umso mehr an die erfolgreiche Zusammenarbeit. Unter dem 47-Jährigen schrieben die Heidenheimer eine große Erfolgsstory, stiegen aus der Oberliga in die 2. Liga auf - und haben sich im Unterhaus inzwischen etabliert.

Heidenheim hat Planungssicherheit

"Frank Schmidt war der entscheidende Faktor für unsere erfolgreiche, sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren und wird das auch in Zukunft sein", wird Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Klubmitteilung zitiert: "Damit haben wir jetzt Planungssicherheit, dass uns die mit Abstand bedeutendste Persönlichkeit im sportlichen Bereich auf jeden Fall für die nächsten Jahre erhalten bleibt."

Und Schmidt? Der hat noch lange nicht genug. "Die erfolgreiche Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahren beim FCH gemeinsam genommen haben, ist noch lange nicht zu Ende", kündigte er an und erklärte, was ihn motiviert: Sich den stetig verändernden "Herausforderungen zu stellen, treibt mich als Trainer auch nach dieser langen Amtszeit immer wieder aufs Neue an, genauso wie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinem Trainer- und Funktionsteam."

Schmidts neuer Vertrag gilt sowohl für die 2. Liga als auch für die Bundesliga