Auf NFL-Spiele gewettet: Receiver Ridley wird lange gesperrt

Calvin Ridley ist einer der talentiertesten Wide Receiver der NFL. Doch erst mentale Probleme und nun eine saftige Sperre halten den Passempfänger vom Football-Feld entfernt - und zwar mindestens bis 2023.

Seit 2018 hat Calvin Ridley für die Atlanta Falcons in der NFC South gespielt und in diesem Zeitraum häufig überzeugt. Neben starken zehn Touchdowns in seiner ersten Regular Season hatte der Wide Receiver vor allem auch 2020 mit 1374 Receiving Yards mächtig Eindruck gemacht.

2021 war dagegen schnell beendet: Nach nur fünf Partien für die Falcons um Star-Quarterback Matt Ryan war Ridley (281 Yards, zwei TDs) nach eigener Aussage aufgrund von mentalen Probleme vom Spielfeld ferngeblieben. "So gern ich mit meinen Teamkollegen auf dem Feld stehen würde, muss ich zu diesem Zeitpunkt vom Football zurücktreten und mich auf mein mentales Wohlbefinden fokussieren. Das wird mir helfen, jetzt und in Zukunft die beste Version von mir zu sein", teilte der Profi damals mit.

In den letzten Wochen kam der Name Ridley aber wieder auf, weil sich etwa die Kansas City Chiefs, die New England Patriots oder auch andere Teams bezüglich eines Trades in Atlanta erkundigten. Die Falcons aber blockten aus Rücksicht auf den Spieler vorerst ab.

Sportwetten ziehen harte Strafe nach sich

Am Montag kam es nun aber zum Paukenschlag und der Gewissheit, dass Ridley bis 2023 gar nicht mehr Football spielen darf. Denn wie die NFL mitteilte, wurde der Receiver mit sofortiger Wirkung für die komplette neue Regular Season gesperrt. Der Grund: Der 27-Jährige wettete während seines Rückzugs auf NFL-Spiele, was strengstens untersagt ist. Frühestens ab dem 15. Februar 2023 darf Ridley nun ein Gnadengesuch einreichen.

"Nichts ist fundamentaler für den Erfolg der NFL - und für Ruf eines jeden, der mit der Liga in Verbindung steht - als die Wahrung der Integrität", schrieb NFL-Commissioner Roger Goodell in einem veröffentlichten Brief der Liga. Und weiter: "Seit Jahrzehnten gilt das Zocken auf NFL-Spiele als einer der drastischsten Vergehen, was wiederum erheblichste Strafen rechtfertigen lässt."

Ich habe kein Spielsucht. Calvin Ridley

Die NFL teilte aber zugleich auch mit, dass die Strafe einzig Ridley selbst trifft. Bezüglich der Atlanta Falcons als sein Team gebe es keinerlei Hinweise darauf, ob die Mannschaft, Trainer, Teamkollegen oder auch gegnerische Spieler etwas von den Wetten gewusst haben. Nach Angaben soll der Passempfänger demzufolge weder Insider-Informationen verwendet noch Spiele selbst manipuliert haben.

Ridley selbst, der auch auf Falcons-Siege gesetzt haben soll, meldete sich daraufhin noch via Twitter zu Wort und teilte unter anderem mit: "Ich habe nur 1500 (US-Dollar; Anm. d. Red.) gesetzt, ich habe kein Spielsucht."