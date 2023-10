Auf Neuers Spuren: Die größten Torhüter-Talente in FC 24

Kjell Peersman - 19 Jahre - PSV Eindhoven - 61 GES/81 POT

Zwar schon mal für den Profikader berufen, hat Peersman bisher aber noch keinen Einsatz in den obersten Ligen bekommen. Wollt ihr das in FC 24 ändern und den Belgier verpflichten, werden rund 825.000 Euro fällig. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten in dieser Liste ist das günstig. Auch in FC 24 ein finanzieller Geheimtipp. kicker eSport