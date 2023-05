Auf Netz' Spuren: Hertha-Talent Ullrich unterschreibt ablösefrei in Gladbach

Lukas Ullrich tritt in die Fußstapfen von Luca Netz. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger wechselt von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach.

Am Mittwoch hat Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung von Lukas Ullrich offiziell gemacht. Der deutsche U-19-Nationalspieler, wie Luca Netz ein 19 Jahre alter, 1,80 Meter großer Linksverteidiger, der bei Hertha BSC ausgebildet wurde, sah zuletzt keine allzu rosigen Perspektiven mehr in der Hauptstadt und verlässt die Berliner ablösefrei. In Gladbach unterschrieb er bis Sommer 2027.

"Lukas ist ein vielversprechendes Talent", wird Borussia-Sportdirektor Roland Virkus in der Klubmitteilung zitiert. "Er hat bislang eine tolle Entwicklung gemacht, bei der Hertha, aber auch in der U-19-Nationalmannschaft, deren Kapitän er ist. Er ist ein spannender Spieler, und wir freuen uns, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat." Für Ullrich ist Gladbach "ein großer Klub. Ich freue mich, hier zu sein, von den erfahrenen Spielern zu lernen und dann anzugreifen."

Mittelstädt und Plattenhardt blockieren den Weg für Ullrich

Schon im Sommer 2022 hatten sich die Gladbacher interessiert an Ullrich gezeigt, doch damals hatte Hertha BSC eine rechtlich umstrittene Vertragsoption gezogen und das Eigengewächs bis 2023 an den Verein gebunden. In der laufenden Saison war Ullrich lange Zeit Stammspieler in der Regionalliga-Mannschaft und verstärkte zweimal die A-Jugend. Auf sein Bundesligadebüt wartet er noch - und hofft auf bessere Chancen am Niederrhein.

Nachdem Maximilian Mittelstädt seinen auslaufenden Vertrag doch verlängert hatte und auch die Zukunft von Marvin Plattenhardt wieder offen ist, war für Ullrich, der auch eine Position weiter vorn spielen kann - also im linken Mittelfeld oder als Linksaußen -, endgültig nicht mehr viel Raum in Berlin. Schon seit im Frühjahr durchgesickert war, dass Ullrich definitiv im Sommer gehen würde, setzte Hertha ihn in keinem seiner Teams mehr ein.

In Mönchengladbach, wo ohnehin ein Generationenwechsel vollzogen werden soll, kommt es mit Ullrich und Netz nach jetzigem Stand also zu einem Duell zweier Youngster um den Platz links hinten. Platzhirsch Ramy Bensebaini hatte sich entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.