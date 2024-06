Auf Leihbasis: Wanner wechselt nach Heidenheim

Nach der Leihe zur SV Elversberg führt der Weg von Bayern-Talent Paul Wanner zum 1. FC Heidenheim. Der Tabellenachte der abgelaufenen Bundesliga-Saison leiht den 18-Jährigen für ein Jahr aus München aus.

Am Wochenende war es bereits in der Luft gelegen, nun ist es offiziell: Auf Leihbasis wechselt das große Bayern-Talent Paul Wanner zum 1. FC Heidenheim, der Bundesliga-Überraschungsmannschaft des vergangenen Jahres. Für Wanner, der im Januar 2022 - kurz nach seinem 16. Geburtstag - sein Bundesligadebüt für die Bayern gab und sich so zum jüngsten Bundesligaspieler der Münchner aufgeschwungen hatte, ist es bereits die zweite Leihstation in Serie.

Im vergangenen Jahr führte der Weg des 18-Jährigen in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg, wo er unter Trainer Horst Steffen 28 Mal zum Einsatz kam (kicker-Notenschnitt 3,25). Mit sechs Toren und vier Vorlagen machte der gelernte offensive Mittelfeldspieler, der auch auf der Achter-Position oder dem rechten Flügel einsetzbar ist, gehörig auf sich aufmerksam. Kein Wunder also, dass die Heidenheimer in ihrem Werben um Wanner keineswegs alleine gewesen sind.

Auch der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt sowie der niederländische Meister PSV Eindhoven hatten sich um Wanners Dienste bemüht, ein Wechsel zum Tabellenzweiten Stuttgart zerschlug sich an der Forderung des VfB nach einer Kaufoption, was für den FC Bayern nicht in Frage kam. Stattdessen soll der aktuelle U-20-Nationalspieler Deutschlands unter FCH-Coach Frank Schmidt die nächsten Schritte im Profifußball gehen - und möglichst viele Einsätze im deutschen Oberhaus sammeln.

Sanwald: "Partnerschaftliche Lösung zwischen dem FC Bayern München und uns"

"Paul ist ein noch sehr junger, aber außergewöhnlich talentierter Offensivspieler mit einem enormen Entwicklungspotential", sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald am Montag und ergänzte: "In der vergangenen Saison war er in der zweiten Liga bereits Leistungsträger in Elversberg und hat damit weiter auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Paul für den FCH entschieden hat und diese Leihe, dank einer partnerschaftlichen Lösung zwischen dem FC Bayern München und uns, jetzt zustande gekommen ist."

Wanner selbst glaubt, "dass der Schritt in die Bundesliga jetzt zur richtigen Zeit für mich kommt. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und werde alles dafür geben, um mit dem FCH den erneuten Klassenhalt zu erreichen."

Lesen Sie auch Die Sommer-Neuzugänge der Bundesligisten im Überblick

Wanner bereits der siebte FCH-Neuzugang

Für Heidenheim, das in der kommenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte am internationalen Wettbewerb teilnehmen wird, ist Wanner bereits der siebte Neuzugang des Sommers. Zuvor hatte der FCH bereits die Verpflichtungen von Julian Niehues (1. FC Kaiserslautern), Luca Kerber (1. FC Saarbrücken), Sirlord Conteh (SC Paderborn), Mathias Honsak (SV Darmstadt 98), Maximilian Breunig (SC Freiburg II) und Leonardo Scienza (SSV Ulm 1846) öffentlich gemacht.