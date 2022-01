Auf Leihbasis: S04-Abwehrmann Becker wechselt nach Rostock

Timo Becker wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu Ligakonkurrent Hansa Rostock, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten.

S04-Trainer Dimitrios Grammozis hatte jüngst erklärt, dass sich Timo Becker "mit einem anderen Verein" treffen würde, "um über seine Situation zu sprechen". Die war für den Abwehrspieler auf Schalke nach nur fünf Kurzeinsätzen in der laufenden Spielzeit und nach den jüngsten Verpflichtungen der Königsblauen mit Marius Lode und Andreas Vindheim für den Defensivbereich nicht allzu rosig. Der andere Verein war Hansa Rostock, Becker wird nun bis Saisonende für die Kogge auflaufen.

"Mit Timo haben wir einen robusten, zweikampfstarken und variabel einsetzbaren Abwehrspieler verpflichten können", freute sich Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen über die Leihe des 24-Jährigen. "Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Außenverteidiger spielen, verfügt über eine gute Ballführung und zeichnet sich auch durch seine große Mentalität aus."

Gut auch in den Augen von Pieckenhagen, dass Becker "bereits auf 30 Bundesliga- sowie fünf Zweitliga-Einsätze für Schalke zurückblicken" kann. In Rostock soll der Abwehrmann nun "die Möglichkeit bekommen, seine Qualität und sein Potenzial wieder häufiger zeigen zu können, als zuletzt in Gelsenkirchen".

Persönlich hoffe ich natürlich, hier wieder auf mehr Einsatzzeiten zu kommen. Timo Becker

Becker wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, lief dann für Rot-Weiss Essen auf und kam im Sommer 2019 zurück nach Gelsenkirchen. Sein Bundesliga-Debüt feierte er im November 2019 mit einem Kurzeinsatz beim 2:1-Sieg der Schalker gegen Union Berlin.

"Ich hatte das Glück bislang immer bei großen Traditionsvereinen spielen zu können und freue mich daher, dass der Wechsel zu Hansa geklappt hat", äußerte sich Becker, der künftig mit der Rückennummer 2 auflaufen wird. "Persönlich hoffe ich natürlich, hier wieder auf mehr Einsatzzeiten zu kommen und das Team und den Verein bestmöglich verstärken und unterstützen zu können."

Am 5. März kommt es zum Wiedersehen, Rostock spielt auf Schalke.