Auf Leihbasis: Perea wechselt nach Zürich

Juan Perea, der in der abgelaufenen Saison an Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock ausgeliehen war, kehrt vorerst nicht zurück zu seinem Stammverein VfB Stuttgart. Wie der deutsche Vizemeister am Montagabend mitteilte, wird der 24-j-ährige Kolumbianer erneut ausgeliehen - an den FC Zürich, der zudem nach der Spielzeit 2024/25 eine Kaufoption besitzt. Für den FC Hansa traf der Angreifer in der letzten Saison viermal und legte einen Treffer auf.