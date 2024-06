Auf Leihbasis: Krattenmacher verstärkt Ulm

Vor rund zwei Wochen war der Wechsel von Junioren-Nationalspieler Maurice Krattenmacher zurück zum FC Bayern München bekannt geworden, diese Rückkehr verschiebt sich jedoch. Der Rekordmeister gibt das Talent auf Leihbasis nach Ulm ab.

Durch eine starke Drittliga-Rückrunde hatte Maurice Krattenmacher bei der Spielvereinigung Unterhaching auf sich aufmerksam gemacht. Ein Tor und sechs Vorlagen in insgesamt 33 Ligaspielen waren genug Argumente für den FC Bayern, den 18-Jährigen, der bereits in der Jugend in München gespielt hatte, für eine kolportierte Ablösesumme im niedrigen einstelligen Millionenbereich zurück zum Rekordmeister zu holen.

Dort wird er - zumindest in der kommenden Saison - allerdings nicht auflaufen. Stattdessen führt der Weg des Junioren-Nationalspielers zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm, der bereits in der abgelaufenen Drittliga-Saison in zwei Spielen Erfahrung mit Krattenmacher machen durfte.

Die Spatzen, die inmitten der Vorbereitung auf ihre erste Zweitligaspielzeit seit 23 Jahren stecken, leihen den 18-Jährigen für ein Jahr aus München aus. Mit Leihgeschäften an Zweitliga-Aufsteiger haben die Bayern in der jüngsten Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. So sammelte Paul Wanner in der vergangenen Saison beim SV Elversberg wichtige Erfahrungen.

"Maurice Krattenmacher ist ein junger Spieler mit einer erstklassigen Perspektive. Wir versprechen uns viel von ihm in der Zukunft, und Talente wie ihn muss man sorgfältig aufbauen", sagte Sportdirektor Christoph Freund: "Für Maurice ist es jetzt wichtig, auf der nächsten Stufe regelmäßig zum Einsatz zu kommen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der SSV Ulm bietet nach dem Aufstieg in die Zweite Liga hierzu beste Möglichkeiten."

"Ich freue mich sehr auf die kommende Saison mit Ulm und bin absolut motiviert, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen. Die Gespräche zwischen allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr gut und haben mir ein sehr positives Gefühl gegeben", ergänzte der Spieler, während Ulms Geschäftsführer Markus Thiele ergänzte: "Welches Potential Maurice in seinem jungen Alter besitzt, hat er schon unter Beweis gestellt. Wir möchten ihn bei uns weiterentwickeln und sehen den Schritt nach Ulm und in die 2. Bundesliga für genau richtig an."

Für den SSV Ulm ist Krattenmacher der vierte Neuzugang des Sommers. Zuvor hatten die Spatzen bereits die Verpflichtungen von Niklas Kölle (MSV Duisburg), Jonathan Meier (Dynamo Dresden) und Laurin Ulrich (VfB Stuttgart) eingetütet.