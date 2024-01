Auf Leihbasis: Kehrer verlässt die Hammers Richtung Monaco

Thilo Kehrer verlässt Premier-League-Klub West Ham United und wird bis zum Saisonende auf Leihbasis beim Ligue-1-Spitzenklub AS Monaco spielen. Dort will sich der 27-jährige Abwehrspieler, der bei den Hammers in der laufenden Saison nur 19 Minuten zum Einsatz kam, einen Platz im Team erkämpfen und sich für den deutschen EM-Kader empfehlen. Der Klub aus dem Fürstentum hat laut "L'Equipe" eine Kaufoption für Kehrer über 11,5 Millionen Euro.