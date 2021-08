Auf Leihbasis: Hannover eist Beier von Hoffenheim los

Hannover 96 verstärkt sich mit Maximilian Beier. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler der TSG Hoffenheim kommt auf Leihbasis bis 30. Juni 2022.

Beier hatte sich den Kraichgauern 2018 von Energie Cottbus kommend angeschlossen und in der U 17 und U 19 der TSG seinen ausgeprägten Torriecher gezeigt. Schon im Alter von 17 Jahren spielte er im Februar 2020 gegen den SC Freiburg erstmals für die Profis und ist damit jüngster Spieler der Hoffenheimer Bundesliga-Historie, insgesamt verzeichnet er im Oberhaus bislang neun Einsätze. Für die deutsche U-17-Nationalmannschaft absolvierte der Youngster acht Partien (ein Tor).

Mann und Zimmermann von Beiers Potenzial überzeugt

Marcus Mann ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: "Maxi ist einer, der auf dem Platz unermüdlich arbeitet und so immer für Unruhe in der gegnerischen Defensive sorgen kann. Er bringt eine gute Schnelligkeit mit und ist zugleich ein laufstarker Spieler", wird der 96-Sportdirektor auf der vereinseigenen Website zitiert.

Auch Trainer Jan Zimmermann zeigt sich von der "neuen Option im Offensivspiel" angetan: "Ich freue mich total auf einen jungen, motivierten Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und bei 1899 Hoffenheim bereits bei den Profis gezeigt hat, was er für ein Potenzial besitzt."

Beier: "Tolle Chance"

Beier, der auch im Hoffenheimer U-23-Team in der Regionalliga Südwest Spielpraxis sammelte und mit 18 Scorerpunkten (zehn Tore und acht Vorlagen) eine starke Quote verzeichnete, empfindet den Wechsel zu den Niedersachsen als richtigen Schritt: "Mit Marcus Mann und Jan Zimmermann habe ich im Vorfeld einen guten Austausch gehabt. Die Leihe zu Hannover 96 sehe ich für mich als eine tolle Chance. Ich möchte zeigen, was ich kann, und werde Gas geben, um mich für möglichst viele Einsatzzeiten zu empfehlen. Jetzt geht es erst einmal darum, dass ich mich schnell und gut in Hannover einlebe."

Bereits am heutigen Donnerstag soll der Stürmer mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Beier wird bei den Niedersachsen die Rückennummer 14 tragen.