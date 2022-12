Auf Kylians Spuren: Ethan Mbappé feiert Debüt bei PSG-Profis

Ethan Mbappé ist der jüngere Bruder von Frankreichs Superstar Kylian und erst 15 Jahre alt, doch er befindet sich bereits in den Fußstapfen seines großen Bruders.

Paris St. Germain gewann am Freitag ein Testspiel gegen Stadtrivale Paris FC mit 2:1. So weit, so unscheinbar, doch Trainer Christophe Galtier setzte dabei nicht nur auf bekannte Namen wie Sergio Ramos, Marco Verratti, Nordi Mukiele oder Renato Sanches, er verhalf auch Ethan Mbappé zu dessen Debüt in der ersten Mannschaft.

Der 15-Jährige wurde zur Halbzeit für Fabian Ruiz eingewechselt und verriet anschließend via Instagram, dass er "sehr aufgeregt war, sein Debüt bei den Profis" gegeben zu haben.

Dieses fiel letztlich eher unscheinbar aus. Der Linksfuß spielte halbrechts im zentralen Mittelfeld und half am Ende mit, den Testspielsieg zu sichern - Nordi Mukiele und das 18-jährige Sturmjuwel Ismael Gharbi sorgten für die Tore.

Rascher Aufstieg in der PSG-Jugend

Im Gegensatz zu seinem berühmten Bruder, der am Sonntag in Katar im Finale gegen Argentinien (LIVE! ab 16 Uhr bei kicker) zum zweiten Mal Weltmeister werden will, ist Ethan kein Stürmer, sondern Mittelfeldspieler - allerdings ein vielversprechender: In der laufenden Youth League bestritt der französische U-16-Nationalspieler vier Spiele und glänzte dabei mit zwei Vorlagen - PSG gewann seine Gruppe H klar vor Juventus, Benfica und Maccabi Haifa.

Ethan kam wie Kylian 2017 nach Paris und spielte fortan in der Jugendakademie des Klubs, ehe er im Sommer 2022 in die U 19 berufen wurde - und das mit gerade einmal 15 Jahren; zuvor hatte er noch einen frischen Dreijahresvertrag bei PSG bis 2024 unterzeichnet.

Kurios: Kylians berühmter Torjubel mit verschränkten Armen soll eine Idee von Ethan gewesen sein, jedenfalls wenn man "L'Equipe" Glauben schenken mag. Die berichtete nämlich, dass der jüngere Mbappé, der am 29. Dezember 16 Jahre alt wird, den Jubel während eines PlayStation-Spiels gegen seinen Bruder erfunden habe.