Auf ins Achtelfinale: Kerber gewinnt hochklassiges Match

Das Duell zweier ehemaliger US-Open-Siegerinnen hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. Angelique Kerber und Sloane Stephens lieferten sich ein hochklassiges Duell, in dem sich die Deutsche am Ende behauptete.

Stephens hatte seit 2019 kaum mehr überzeugt, was auch ausschlaggebend dafür war, dass sie bei den US Open als Nummer 66 der Welt wenig überraschend nicht gesetzt war. Das hatte ihr eine schwere Auslosung eingebrockt. An dem Ort, wo sie 2017 mit dem Titelgewinn ihren bislang größten Karriereerfolg verbuchte, fand die 28-Jährige aber zurück in die Spur.

Sie behauptete sich sowohl gegen Madison Keys als auch gegen Coco Gauff - und legte in Runde drei gegen Kerber einen guten Start hin. Stephens musste zwar früh einen Breakball abwehren, nahm danach der Deutschen aber direkt das Service ab und erwies sich dank ihres präzisen Winkelspiels als die klar bessere Spielerin.

Klasse Spiele und viel Nervosität

Als sie zum Satzgewinn aufschlug, zeigte sie aber Nerven, der erste Aufschlag war auf einmal weg - und das Break von Kerber, die leidenschaftlich dagegenhielt, perfekt. Die Deutsche war urplötzlich voll da - und beide Frauen schaukelten sich zu hoch. Tolle Ballwechsel prägten die folgenden Minuten, doch dann schenkte Kerber ihrer Gegnerin mit einem Doppelfehler den Satzball und setzte danach den Ball ins Aus - Durchgang eins ging also mit 7:5 an Stephens.

Hochklassiges Tennis wurde auch in Satz zwei geboten. Beide Spielerinnen waren entschlossen, Kerber etwas mehr - und es war auch die 33-Jährige, die beim Stand von 2:2 als Erste das Break schaffte und dieses sogleich auch bestätigte. Stephens' Antwort blieb aus, die Amerikanerin gab das nächste Aufschlagspiel ab und kurz darauf den Satz mit 2:6.

Kerbers Kämpferherz setzt sich durch

Knapp ging es auch im dritten Durchgang zu, vom Niveau her hätte das Match gut und gerne auch ein Halbfinale oder Finale sein können. Beim Stand von 2:3 wehrte Kerber gegen eine drängende Stephens drei Matchbälle ab und brachte ihr Service durch. Kerber musste kämpfen, hatte aber direkt danach 0:40 - und musste dennoch über Einstand gehen, um ihre Gegnerin zu breaken. Das war ein bisschen der Knackpunkt, denn danach spielte Kerber ihre Defensivstärke aus - Stephens dürfte sich in dieser Phase so gefühlt haben, als hätte sie gegen eine Wand gespielt, jeder Ball kam einfach zurück.

Kerber nutzte schließlich bei Aufschlag der Amerikanerin ihren ersten Matchball, gewann 5:7, 6:2, 6:3 und polierte ihre Bilanz gegen Stephens ein wenig auf - es war ihr zweiter Sieg im siebten Duell. Im Achtelfinale geht es nun entweder gegen Naomi Osaka (Japan) oder Leylah Annie Fernandez (Kanada).