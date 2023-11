Auf Hoffnung folgt Rückschlag: Saison-Aus für Deshaun Watson

Die Rückschläge für Deshaun Watson (28) häufen sich: Der hochbezahlte Spielmacher wird in der laufenden Saison nicht mehr für die Cleveland Browns auflaufen.

Zuletzt hatten Fans der Cleveland Browns noch Hoffnung geschöpft: Am Sonntag hatte das Franchise einen überraschenden 33:31-Sieg über die Baltimore Ravens gefeiert und sich mit einem wieder fitten Deshaun Watson berechtigte Hoffnungen auf einen Play-off-Run gemacht. Nur wenige Tage später nun der nächste Rückschlag: Watson muss aufgrund einer Schulterverletzung operiert werden und wird die gesamte restliche Saison verpassen.

Wie die Browns am Mittwoch mitteilten, hat Watson in der ersten Hälfte des Sieges über die Ravens gleich zwei verschiedene Verletzungen erlitten. So hat er sich einerseits Knöchelverstauchung am linken Fuß zugezogen, andererseits habe Watson im Anschluss an die Partie über "Beschwerden in der rechten Schulter" geklagt, die er nach einem Hit früh in der Partie verspürt hatte. Das Spiel hatte Watson dennoch beendet.

Ein MRT brachte allerdings einen verschobenen Bruch des Glenoid, der äußeren Gelenkpfanne des Schulterblattes, ans Licht. Nach Konsultation verschiedener Ärzte habe man sich dazu entschlossen, "dass die Verletzung eine sofortige Operation erfordert, um einen weiteren strukturellen Schaden zu verhindern", heißt es in der Mitteilung. Watson wird daher auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und soll zum Start der kommenden Saison im September 2024 wieder fit sein. Da sein Gehalt komplett garantiert ist, wird er trotzdem von seinem hochdotierten Vertrag profitieren.

Ersatzmann Walker muss ran

Watson hatte in der laufenden Saison bereits vier Spiele verletzt verpasst, ebenfalls aufgrund einer Verletzung der rechten Schulter. Vor zwei Wochen war er wieder auf das Feld zurückkehrt und hatte am Sonntag sein vielleicht bestes Spiel seit seinem vielbeachteten Wechsel nach Cleveland 2022 gemacht. Obwohl aus seiner Zeit bei den Houston Texans zahlreiche Anklagen wegen sexueller Belästigung und Nötigung gegen den Quarterback vorlagen, hatten ihn die Browns zum damals bestbezahlten Spieler der NFL gemacht. Nachdem er die ersten Spiele gesperrt verpasst hatte, blieb er in seiner ersten Saison und auch weiten Teilen der aktuellen Saison deutlich unter den Erwartungen.

Die Play-off-Hoffnungen der Browns haben mit der Verletzung des Spielmachers einen harten Schlag erlitten. Mit einer Bilanz von 6-3 liegt Cleveland gut im Rennen, muss nun aber auf Ersatz-Quarterback P.J. Walker zurückgreifen, der in der laufenden Saison als Watson-Vertreter auf nur einen Touchdown und fünf Interceptions kommt - in der stark besetzten AFC North ein womöglich entscheidender Nachteil.