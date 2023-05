Auf fünf Säulen zum Erfolg: Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga

Der SV Darmstadt 98 ist erstmals seit 2017 zurück in der Bundesliga. Nach Platz vier im Vorjahr ist den Lilien der vierte Aufstieg der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.

Ein Kader ohne millionenschwere Stars, ein Etat weit unter denen der Großstadtklubs aus Hamburg und Hannover und ein Stadion, das auch nach dem Komplettumbau zu den kleineren der Liga gehört - und trotzdem hat der SV Darmstadt 98 am vorletzten Spieltag mit einem 1:0-Sieg gegen Magdeburg den vierten Bundesliga-Aufstieg seiner Geschichte perfekt gemacht. Dieser Erfolg basiert vor allem auf fünf Pfeilern:

Der Trainer

Torsten Lieberknecht ist das Gesicht des Erfolgs. Dabei hatte es durchaus Skepsis gegeben, als er im Sommer 2021 die Nachfolge des nach Bremen abgewanderten Markus Anfang antrat. Schließlich war er zuvor sowohl mit Braunschweig wie mit Duisburg aus der 2. Liga abgestiegen. Doch nach corona- und verletzungsbedingten Startschwierigkeiten brachte er seine Kritiker schnell zum Schweigen.

Das lag nicht nur an Lieberknechts nahbarer und bodenständiger Art, mit der der gebürtige Pfälzer perfekt ins familiäre Klima bei den Lilien passt. Auch fachlich überzeugte er: In der ersten Saison begeisterte die Mannschaft noch mit zahlreichen furiosen Auftritten, verpasste aber am Ende den Aufstieg knapp.

In der laufenden Spielzeit trat das Team abgeklärter und cooler auf, entschied die engen Spiele in der Regel für sich. Dabei zeigte es sich taktisch variabler, wechselte beispielsweise ohne Probleme zwischen einer Dreier- und Viererabwehrkette und verschiedenen Sturmformationen.

Der Teamgeist

Egal, ob alter Hase oder Neuzugang - seit Lieberknecht Trainer in Darmstadt ist, loben die Spieler regelmäßig und durch die Bank den Teamgeist. Dass die Spieler auf und auch neben dem Platz harmonieren, hängt natürlich zunächst mit der Zusammenstellung des Kaders mit den einzelnen Charakteren zusammen.

Aber Lieberknecht hat am Teamgeist ebenfalls einen maßgeblichen Anteil. Der Coach gibt jedem Spieler das Gefühl, wichtig zu sein. Beispielhaft dafür Verteidiger Thomas Isherwood, der in den vergangenen neun Spielen nicht mehr in der Startformation gestanden hatte - Lieberknecht nannte den Schweden aber seinen "heimlichen Helden", weil der wisse, dass er immer sein Herz auf dem Platz lasse, wenn er ihn bringe.

Auch die beiden Routiniers und Führungsspieler Tobias Kempe und Klaus Gjasula nahmen es ohne Murren hin, als sie nur auf der Bank begannen - und wurden dafür vom Coach ebenfalls gelobt.

Eine überragende Defensive

Eine der Säulen des Darmstädter Erfolges: Coach Torsten Lieberknecht. IMAGO/HMB-Media

"Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften" - diese Weisheit von Trainer-Legende Jupp Heynckes hat der SV Darmstadt 98 in der laufenden Saison eindrucksvoll belegt. Bislang hat die Mannschaft die mit Abstand beste Defensive in den beiden obersten deutschen Profi-Ligen.

In der Abwehr hat Lieberknecht - vorausgesetzt alle sind fit - eine beachtliche Auswahl an starken Spielern: Christoph Zimmerman, Patric Pfeiffer, Jannik Müller, Clemens Riedel, besagter Thomas Isherwood und gegebenenfalls noch Klaus Gjasula haben in der Dreierkette überzeugt. Und wenn die Mannschaft mit Viererkette spielt, gibt es für die beiden Außenpositionen ebenfalls reichlich Auswahl.

In der starken Defensive spiegelt sich ebenfalls der Teamgeist wider. "Die Tatsache, dass wir die beste Defensive haben, ist nicht nur ein Verdienst der Abwehr, sondern der gesamten Mannschaft", sagte etwa Müller kürzlich. "Es gehört zum Charakter der Mannschaft, dass wir versuchen, das Tor mit aller Leidenschaft zu verteidigen."

Der ausgewogene Kader

Hirnhautentzündung, Unterleibsoperation, Faszienriss, Knochenödem im Rücken oder Kehlkopfentzündung - das waren die kurioseren Gründe für Ausfälle beim SV Darmstadt 98. Dazu kamen zahlreiche Muskelprobleme, einige Knieverletzungen und andere Blessuren. Insgesamt hatten die Lilien immer wieder teils mehrere, oft namhafte Ausfälle zu verkraften.

Doch abgesehen von den letzten Partien vor der Winterpause, als die dezimierte und ausgepumpte Mannschaft auf der letzten Rille lief, hatte man nie das Gefühl, dass die vielen Verletzungen und Krankheiten ein ernsthaftes Problem waren. Die nachrückenden Spieler glichen die Lücken stets ohne Qualitätsverlust aus.

Das ruhige und professionelle Umfeld

Anders als bei vielen anderen Vereinen werden die Lilien mit ruhiger Hand geführt. Vereinspräsident Rüdiger Fritsch und sein Team sind seit mittlerweile mehr als zehn Jahren am Steuer. Mit einem soliden Wirtschaftskurs hat sich in den 15 Jahren nach der Insolvenz ein gesunder Verein entwickelt.

In jüngerer Vergangenheit blieb man selbst in sportlich schwierigen Phasen bei den Trainern Dimitrios Grammozis und Markus Anfang besonnen, was sich am Ende ausgezahlt hat. Sportchef Carsten Wehlmann hat zudem die Mannschaft in den vergangenen Jahren systematisch aufgebaut und dabei oft ein sehr gutes Händchen beim Personal bewiesen.

Dass in Darmstadt alles ein bisschen kleiner ist, hat dazu geführt, dass die Mannschaft ohne Störfeuer und die Last überbordender Erwartungen wie bei manchen Konkurrenten den Aufstieg perfekt gemacht hat.