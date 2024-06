"Auf Empfehlung von Zeidler": Ural wird Co-Trainer beim VfL

Seit der Vorstellung von Peter Zeidler als neuem Chefcoach hat sich im Trainerteam des VfL Bochum einiges getan. In Murat Ural präsentiert der VfL nun einen weiteren neuen Co-Trainer.

Nur wenige Tage nach der Präsentation von Torwarttrainer Sebastian Baumgartner und Co-Trainer Maxime Antonilli bastelt der Bundesligist damit weiter am Trainerteam für die kommende Saison. Die Einstellung Murat Urals dürfte Bochums neuen Cheftrainer Peter Zeidler derweil besonders erfreuen.

"Wir freuen uns, dass sich Murat Ural für den VfL Bochum entschieden hat. Er verstärkt unser Trainerteam auf Empfehlung von Peter Zeidler", wird VfL-Sportdirektor Marc Lettau in der Vereinsmitteilung zitiert.

Einst gegeneinander, nun Seite an Seite

Im Gegensatz zu Urals zukünftigem Co-Trainer-Kollegen Baumgartner hat Zeidler bisher noch nicht mit dem 36-jährigen Ural zusammengearbeitet. Dennoch dürfte der 61-Jährige die Entwicklung seines neuen Co-Trainers in der Schweiz genau verfolgt haben, standen sie sich doch etwa am 21. April beim 0:1 zwischen dem FC Zürich und St. Gallen noch an der Seitenlinie gegenüber.

Für Ural war nach der Niederlage gegen Zeidler Schluss in Zürich - es kam zur Trennung. Seit Mitte Februar hatte er den FCZ interimsweise als Cheftrainer betreut, nachdem er zuvor rund 14 Monate als Assistent des derzeitigen Mainz-Trainers Bo Henriksen tätig gewesen war.

VfL startet am Montag in die Vorbereitung

Im Ruhrgebiet möchte Ural fortan sein "Bestes geben" und ist davon "überzeugt, dass wir in der kommenden Spielzeit einen spannenden VfL Bochum erleben werden." Bei den Verantwortlichen um Sportdirektor Lettau bedankte er sich zudem für das "entgegengebrachte Vertrauen".

Eine allzu lange Eingewöhnungszeit bleibt dem 36-Jährigen indes nicht, denn schon am kommenden Montag stehen bei den Bochumern die ersten internen Leistungstests an. Am Mittwoch, den 3. Juli, präsentiert sich die Mannschaft im öffentlichen Training dann erstmals wieder den eigenen Fans.