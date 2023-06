Auf Empfehlung von Behrens: Maciejewski verstärkt Sandhausen

Nach dem Abstieg in die 3. Liga bastelt der SV Sandhausen an einem starken Kader für die kommende Spielzeit. Am jüngsten Neuzugang hat auch Ex-Sandhäuser Kevin Behrens einen Anteil.

Nach seinem Wechsel vom SV Sandhausen zu Union Berlin überzeugte Kevin Behrens in der abgelaufenen Saison auch in der Bundesliga. Nun hat der Angreifer seinem Ex-Klub ein Stück weit zu einem weiteren Neuzugang für die kommende Saison verholfen. Mittelfeldspieler Tim Maciejewski wechselt von den Eisernen an den Hardtwald.

"Ich möchte mich in Sandhausen weiterentwickeln, viele Spiele machen und dem Verein bei der Rückkehr in die 2. Bundesliga helfen", erklärte der 22-Jährige in einer Pressemitteilung des SVS vom Dienstag, in der er auch Behrens' Anteil am Wechsel erläuterte: "Ich habe mich außerdem mit Kevin Behrens ausgetauscht, der mir von seiner Zeit aus Sandhausen nur Positives berichten konnte."

"Großes Potential": Bundesliga-Debüt im November 2020

"Ich kenne Tim noch gut aus meiner Zeit bei Austria Klagenfurt. Er besitzt ein großes Potenzial und hat in der vergangenen Saison, gerade körperlich, einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht", erklärte Matthias Imhof, neuer Sportdirektor des SV Sandhausen. Maciejewski feierte beim 5:0 über Arminia Bielefeld in der Saison 2020/21 sein Bundesliga-Debüt. Über die Vertragslaufzeit beim SVS machte der Verein keine Angaben.

Nach seiner Leih-Rückkehr schaffte es der gebürtige Berliner in der vergangenen Saison siebenmal in den Spieltagskader in der Europa League, kam aber nicht zum Einsatz. Bei den Sandhäusern ist der Mittelfeldspieler bereits der sechste Neuzugang in dieser Saison, zuvor verstärkte sich der SVS unter anderem bereits mit Rouwen Hennings und Alexander Mühling.