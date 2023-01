"Auf einmal hieß es: alle Schwarz anziehen": Trikot-Panne vor dem Algerien-Spiel

Ehe die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 37:21 gegen Algerien gewann, hatte sie sich noch einmal umziehen müssen. Man nahm es mit Humor.

Deutschlands Handballer haben mit Humor auf eine Trikot-Panne vor dem erfolgreichen Abschluss der WM-Vorrunde reagiert. "Wir haben relativ schnell wieder den Fokus gefunden. Es ist ja irgendwie auch eine witzige Geschichte", sagte Linksaußen Rune Dahmke zu dem kleinen Malheur unmittelbar vor dem Anpfiff des letzten Gruppenspiels gegen Algerien.

Was war passiert: Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason erschien am Dienstagabend in Kattowitz zum Aufwärmen vor der Partie ganz in Weiß - so wie auch Gegner Algerien. "Wir dachten, wir spielen in Weiß. Wir kommen nach dem Warmmachen rein, sind alle schon im Tunnel und dann heißt es auf einmal: alle Schwarz anziehen", berichtete Dahmke nach dem mit 37:21 gewonnenen Spiel.

Aus dem Rhythmus bringen ließ sich die DHB-Auswahl dadurch aber nicht. "Das ist eine Sache von 20 Sekunden, kurz die Trikots zu wechseln. Von daher alles easy", sagte Abwehrspezialist Simon Ernst dem Sender "Sport1".