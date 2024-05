Auf Einladung Nagelsmanns: Gruda und Reitz trainieren mit dem EM-Kader

Zwei Top-Talente für Julian Nagelsmann: Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, werden die U-21-Nationalspieler Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05 und Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach einen Teil des EM-Trainingslagers bestreiten.

Wenn die deutsche A-Nationalmannschaft am kommenden Sonntag im Trainingslager in Thüringen zusammenkommt, um sich auf die Heim-EM vorzubereiten, werden mit Brajan Gruda und Rocco Reitz auch zwei deutsche U-21-Nationalspieler dabei sein.

Das hochtalentierte Duo soll bis einschließlich 31. Mai mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Blankenhain im Weimarer Land trainieren.

"Einige unserer Nationalspieler sind noch im DFB-Pokalfinale und im Endspiel in der Champions League im Einsatz und stoßen später zur Mannschaft. Um auch in der ersten Zeit der Vorbereitung optimal trainieren zu können, falls auch mal der eine oder andere angeschlagen ist, möchten wir gern zwei jungen Perspektivspielern die Möglichkeit geben, sich im Kreis der A-Mannschaft zu zeigen", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann die besondere Maßnahme: "Vielen Dank an meinen Trainerkollegen Antonio Di Salvo für den guten Austausch und die enge Verzahnung mit unserer U 21."

15.000 Tickets für Jena sofort vergriffen

Die erste Trainingseinheit der Nationalmannschaft am Montag in Jena ist öffentlich, die rund 15.000 kostenfreien Tickets waren in der vergangenen Woche im DFB-Ticketportal binnen zehn Minuten vergriffen. Das Training wird allerdings zusätzlich live gestreamt auf den DFB-Kanälen bei YouTube und Twitch.

Nach der Zeit in Thüringen zieht das DFB-Team in ihr Base Camp für die EM, den Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach, um - dann ohne Gruda und Reitz.

Durchbruch in der Bundesliga

Der Mainer Gruda war in dieser Saison einer der Leistungsträger beim FSV und mitverantwortlich für den Klassenerhalt, in 28 Bundesliga-Partien kam er auf sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Assists) sowie einen kicker-Notenschnitt von 3,05. Reitz kam sogar in allen 34 Spielen von Gladbach zum Zug und war dabei an neun Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, drei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,54).

Für die U-21-Nationalmannschaft kam Gruda bis dato auf sieben Länderspiele (ein Tor), Reitz machte drei weniger, schoss allerdings in den vier Partien sogar zwei Treffer.