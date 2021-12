"Auf einen Titel muss man auch mal länger warten"

Vor der Vierschanzentournee spricht Ex-Bundestrainer Werner Schuster (52) über besondere Herausforderungen dieses Skisprung-Events und deutsche Chancen.

Beträchtliche 100.000 Euro für den Gewinner - in diesem Jahr ist der Sieg bei der legendären Vierschanzentournee (29.12.-6.1.) besonders lukrativ. 20 Jahre nach Sven Hannawald, der als erster Skispringer in allen vier Wettbewerben triumphieren konnte, haben sowohl der Weltcup-Führende Karl Geiger (28) als auch Markus Eisenbichler (30) gute Chancen. Das sieht auch Werner Schuster so, der von 2008 bis 2019 Bundestrainer war und die deutschen Adler zu Team-Gold bei den Olympischen Spielen 2018 und bei der Nordischen Ski-WM 2019 führte. Unter ihm sprangen Severin Freund, Andreas Wellinger, Eisenbichler und Geiger in die Weltklasse und auch zu großen Einzel-Titeln. Heute beobachtet Schuster die Szene unter anderem als TV-Experte bei Eurosport.

Herr Schuster, Sven Hannawald wünscht sich, dass 20 Jahre nach seinem historischen Erfolg endlich wieder ein Deutscher die Tournee gewinnt. Heißt der Karl Geiger?

Das kann durchaus sein. Die Stabilität der letzten Jahre und die Form, die Karl zuletzt gezeigt hat, weisen eindeutig daraufhin, dass er eine super Tournee springen kann. Für ihn spricht auch, wie er im letzten Winter in Oberstdorf bei seiner Heim-WM aufgetreten ist und die Medaillen (2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze, d. Red.) gewonnen hat. Er kann mit mentalen Ausnahmesituationen umgehen.

Oder hat Markus Eisenbichler die größeren Chancen?

Auch Markus ist nicht chancenlos. Die Schanzen liegen ihm sehr.

Warum tun sich die deutschen Springer so schwer mit der Tournee?

Der FC Liverpool hat auch 30 Jahre auf die Meisterschaft in England warten müssen, obwohl er dazwischen die Champions League gewonnen hat. Wenn man es in einem größeren Kontext sieht, dann gibt es immer wieder so Phasen, dass man auf einen besonderen Titel auch mal länger warten muss. Irgendwann ist es so weit.

Das klingt sehr philosophisch. Warum hat es in der Realität nicht geklappt?

Nach Hannawald lag die Latte, weil er alle vier Springen gewonnen hat, natürlich hoch. Dadurch stieg der Druck, auch weil danach zunächst mal das Potenzial nicht da war. Ich denke, wir haben es wieder aufgebaut. In den letzten Jahren ist man jedoch immer an Überfliegern gescheitert. Das war mal ein überragender Peter Prevc, ein überragender Kamil Stoch, ein überragender Ryoyu Kobayashi. Somit bleibt nichts anderes übrig, als selbst den überragenden Springer zu stellen. Daran wird hart gearbeitet, und die Chancen stehen nicht schlecht.

Was macht die Tournee mit einem Springer?

Es gibt viele zusätzliche Herausforderungen, die auf das Heim-Team zukommen. Zum Beispiel ist die Aufmerksamkeit im Vergleich zu anderen Weltcups enorm. Gerade die deutschen und österreichischen Medien ziehen alles aus den Sportlern raus, was man nur rausziehen kann. Wenn ein Kobayashi ein kurzes Interview gibt, dann hat jeder Verständnis, weil er Japaner ist. Der Janne Ahonen, der Schweiger aus Finnland, hat das auch so gemacht. Da muss man über eine gewisse Erfahrung verfügen und mit der Energie sinnvoll haushalten, um wirklich vier Wettkämpfe auf Top-Niveau springen zu können. Aber es ist machbar, und es wird auch bald wieder machbar sein.

Unzählige Medienvertreter sind auch bei Olympia und Weltmeisterschaften.

Das ist ein Klacks im Vergleich zur Tournee. Ernsthaft.

Warum?

Bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften kann man sich viel mehr rausziehen. Man kann auch das Team besser schützen und die Regenerationszeiten besser einplanen. Das Springen am Bergisel in Innsbruck ist um vier Uhr zu Ende, die letzten Springer verlassen um fünf Uhr die Schanze. Obwohl die Erstplatzierten schon allen Medien eine Stunde Rede und Antwort gestanden haben, müssen sie noch zur Pressekonferenz in die Stadt fahren. Während die anderen Physiotherapie und Abendessen schon hinter sich haben, kommen die erfolgreichen Sportler erst danach ungeduscht ins Hotel. Da sind die Regenerationszeiten deutlich schwerer zu planen.

Karl Geiger nach dem Springen beim TV-Interview. imago images/MIS

Stören Sie die Medien?

Nein, in keiner Weise. Dass die Aufmerksamkeit so hoch ist, ist ja toll, aber es braucht Erfahrung und Routine und ein gutes Konzept, um damit umgehen zu können.

Haben Sie deshalb mal in einem Sommer versucht, die Tournee mit Springen auf allen vier Schanzen zu simulieren? Allerdings, der Umgang mit den Medien hat gefehlt.

Nein, damals ging es mehr um das Sportliche, um sich in kürzester Zeit auf verschiedene Schanzen einzustellen. Aber man kann nur Teile simulieren. Man kann nicht die vollen Stadien simulieren, die Medien nicht. Sieht man aber die Ergebnisse danach, dann hat es sich auch gelohnt.

Was haben Sie noch unternommen, um den Springern Normalität mit auf den Weg zu geben?

Wir haben angefangen den Reisestress mit einem Hotel in Seefeld zu minimieren, indem wir bei den Springen in Garmisch und Innsbruck nur ein Quartier hatten. Dann konnten die Springer den Schrank mal für vier und nicht nur für zwei Tage einräumen. Zudem ist der Tross doppelt so groß wie normal.

Erläutern Sie doch mal die sportlichen Herausforderungen.

Der goldene Adler für den Gesamtsieger. imago images/Sven Simon

Alle Schanzen sind unterschiedlich. Deshalb erkläre ich es mal am Beispiel unseres damals stärksten Springers Severin Freund. Er konnte in Oberstdorf sehr gut springen, war mehrmals auf dem Podest. Er konnte auch in Innsbruck gut springen. Und in Bischofshofen sowieso. Aber er hat Schwierigkeiten in Garmisch-Partenkirchen. Wir kennen das auch von dem Österreicher Stefan Kraft, der schon zwei-, dreimal in Garmisch gepatzt hat, sonst hätte er die Tournee vielleicht auch öfter als einmal gewonnen (2014/15, d. Red.).

Sie verfolgen jetzt die Skispringen als Experte für Eurosport. Was ist fordernder: als Cheftrainer die sechs eigenen Springer zu beobachten oder als Experte alle Sprünge zu kommentieren?

Definitiv das Trainerdasein. Das ist so vielschichtig und speziell im Weltcup richtig herausfordernd. Gerade die sechs Top-Nationen arbeiten auf einem verdammt hohen Niveau. Du musst immer up to date sein, was das Material, die Technik, die Methodik und das Umfeldmanagement betrifft. Da immer den Überblick zu haben und die richtigen Entscheidungen zu treffen, eine Mannschaft auch mal durch ein kleines Tal zu führen und immer die Ruhe zu bewahren, ist deutlich fordernder, als den Leuten das Skispringen näherzubringen.

Fliegen können - das Unvorstellbare ringt der Masse Respekt ab. Werner Schuster

Wie erklären Sie die große Begeisterung fürs Skispringen, obwohl nur sehr wenige diesen Sport ausüben?

Vielleicht liegt es daran, dass es einen tiefen Wunsch des Menschen gibt, fliegen zu können. Gerade dieses Unvorstellbare ringt den Menschen enormen Respekt ab. Die großen Schanzen in Oberstdorf, Innsbruck oder Oslo sind zugänglich, teilweise gibt es ein Restaurant oder Café oben. Immer wieder hört man den gleichen Satz: Das ist ja verrückt, da runterzuspringen. Vielleicht ist es genau diese Faszination, die der Masse Bewunderung abringt.

Mit wem rechnen Sie bei der Tournee?

Natürlich mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Auch weil ihre ärgsten Konkurrenten Kobayashi durch die Corona-Quarantäne und Halvor Egner Granerud mit einer etwas wechselhaften Form nicht Schritt halten können. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung mit Anze Lanisek, der Slowene ist enorm gereift. Oder es ist wieder mal Stefan Kraft an der Reihe.

Was spricht außer der Form für Geiger und Eisenbichler?

Sie sind Ende 20, Anfang 30, sie sind in der Blütezeit ihres Skispringer-, aber auch ihres persönlichen Lebens. Die haben gelernt, die werden das irgendwann hinbekommen. Hoffentlich.