Auf einen Schlag: Bayern verlängert mit zehn U-19-Talenten

Der FC Bayern München hat am Montag gleich zehn seiner U-19-Talente mit neuen Verträgen ausgestattet. Sechs davon werden gar bis Sommer 2027 gebunden.

Die Planungen im Nachwuchs des FC Bayern München laufen auf Hochtouren. Am Montag teilte der deutsche Rekordmeister mit, dass auf einen Schlag zehn Verträge verlängert wurden. Peter Gaydarov, neuer U-19-Cheftrainer der Bayern, darf sich auf die Zusammenarbeit mit Valentin Yotov, Simon Zöls, Oluwaseyi Wilson, Sadiki Chemwor, Jason Eckl, Luis Schäfer, Deniz Ofli, Roko Mijatovic, David Daiber und Magnus Dalpiaz freuen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir insgesamt zehn Spieler länger an uns binden konnten. Teilweise sind diese Jungs schon viele Jahre bei und es ist schön zu wissen, dass wir sie auf ihrem Weg weiter begleiten werden", gibt Halil Altintop, Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus, offen zu: "Jeder einzelne steht für die gute Talententwicklung, die wir hier am Campus betreiben, und wir sind überzeugt, dass sich einige von dieser Gruppe mittelfristig einen Namen im Profifußball machen werden."

Lediglich einen Vertrag bis zum nächsten Sommer erhält der 18-jährige bulgarische Mittelfeldspieler Yotov. Bis 2026 gebunden werden drei Stürmer: der gebürtige Münchner Zöls (17) sowie mit Wilson (16) einer mit nigerianischen und Chemwor einer mit englischen Wurzeln.

Ernüchternder siebter Platz

Sechs Talente erhalten derweil sogar Arbeitspapiere, die bis zum 30. Juni 2027 gültig sind: Der vielleicht größte Hoffnungsträger ist mit Mittelfeldspieler David Daiber ein amtierender U-17-Vize-Europameister Portugals. Ebenfalls neue Dreijahresverträge bekamen Stürmer Eckl (17) sowie die vier Verteidiger Schäfer (17), Ofli (17), Mijatovic (16) und Dalpiaz (17).

In der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest landete Bayerns U 19 in der vergangenen Saison auf einem ernüchternden siebten Platz, in der Youth League scheiterten die Münchner erst im Viertelfinale (1:3) am späteren Titelträger Olympiakos Piräus (3:0 gegen Milan).