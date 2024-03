Auf einen Blick: Die 110 Derby-Ergebnisse der bisherigen Duelle THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt

Bereits zum 110. Mal hieß es in einem Pflichtspiel THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt - eigentlich sogar zum 111., doch aufgrund des Corona-Abbruchs der Saison 2019/20 gab es bei der im April 2020 angesetzten Partie kein Ergebnis. 109 andere Duelle zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt lieferten hingegen Ergebnisse - das Nordderby gab es dabei in der Champions League, im EHF-Pokal, im Supercup und im DHB-Pokal sowie natürlich immer wieder in der Bundesliga - aber beispielsweise nie in der 2. Liga.

Oft ging es um Titel. In dieser Saison ist die Meisterschaft allerdings für beide Mannschaften schon etwas in die Ferne gerückt, auch der zweite Champions League Platz ist einige Punkte entfernt - das direkte Duell eine richtungsweisende Angelegenheit - der Verlierer dürfte sich endgültig aus dem Rennen um die beiden Tickets in die Königsklasse verabschieden.

Die aktuelle Tabelle sah die Flensburger als leichten Favoriten: Sie gingen mit 37:11 Punkten als Tabellendritter gegen den Tabellenvierten aus Kiel (34:12) in das Derby. Der Blick in die Historie sprach hingegen für den THW, auch wenn das Duell in der Hinrunde an die Flensburger ging.

Die SG konnte allerdings zuletzt 2018 in Kiel siegen. Das 25:29 konnte man nun sogar übertreffen, das 26:33 war die höchste Heimniederlage in einem Bundesligaderby. Mit sieben Toren Differenz (27:34) unterlag man bislang nur 2015 im DHB-Pokal. Mit acht Toren (22:30) musste man sich hingegen in der Gruppenphase der EHF Champions League geschlagen geben. Ein Blick auf die bisherigen Derby-Ergebnisse:

65 THW-Siege, 5 Remis und 40 Erfolge der SG

Mit 65 Siegen in den bisherigen 110 Duellen bei 5 Unentschieden und 40 Erfolgen der SG Flensburg spricht die Historie klar für den THW Kiel. Von den sieben Spielen in diesem Jahrzehnt konnte Flensburg nun vier Spiele für sich entschieden, davon beide Derbys in dieser Saison.

Das 36:23 vor heimischer Kulisse im Dezember 2022 war dabei der deutlichste Flensburger Sieg in einem Derby. Der 28:27-Heimsieg der SG in letzter Sekunde im Hinspiel war wahrscheinlich eine der schmerzhaftesten Niederlagen für die Kieler und dürfte beim THW für Revanchegelüste sorgen.

Zuletzt hatte es beim 37:27 am 14. Februar 2016 in der Champions League sowie in der HBL im April 2023 beim 29:19 in Kiel einen zweistelligen Abstand gegeben - der höchste THW-Sieg ist ein 35:21 aus der Saison 2011/12 der Handball Bundesliga.

Gleich das zweite Derby auf höchster Ebene in der HBL war übrigens mit neun Toren Unterschied ausgegangen, nach dem 17:18 im Hinspiel in Flensburg siegte der THW Kiel im März 1980 mit 19:10. Bis 2011 blieb dies aber das deutlichste Ergebnis, vor dem 35:21 hatte Kiel bereits im März in der HBL-Saison 2010/11 ein 38:26 eingefahren.

Das torreichste Derby gab es im Mai 2007, als Flensburg mit 41:36 siegte - es ist auch das einzige Mal, an dem eines der beiden Teams in einem Derby die Vierziger-Marke knacken konnte. Die wenigsten Treffer fielen unterdessen 1989, damals siegte die SG mit 13:10.

red

Alle bisherigen 110 Derbys in der Übersicht: