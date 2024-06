"Auf einem guten Weg": Von Rückschlägen und Rücklagen bei Rot-Weiss Essen

Trotz des Abgangs von Kapitän Vinko Sapina und der Absage von Routinier Kai Pröger ist die Stimmung in Essen positiv. Das liegt zum einen an einem höheren Budget - und an den Lehren aus der Vergangenheit.

Am RWE-Kader für die neue Saison wird noch gearbeitet: Marcus Steegmann, Direktor Profifußball in Essen. picture alliance / Maximilian Koch