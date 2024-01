Auf einem guten Weg: Behrens vor Wechsel nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg steht kurz vor Ende der Transferphase vor der Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Der Wechsel von Kevin Behrens von Union Berlin zu den Niedersachsen befindet sich nach kicker-Informationen auf einem guten Weg. Einigen müssen sich nun noch die Klubs.

Die Trainingseinheit von Union Berlin am Mittwochmorgen, die erste in dieser Woche, ist nicht öffentlich, deswegen fällt es schwer, zu verifizieren, ob Kevin Behrens noch auf dem Trainingsplatz steht oder nicht. Das ist das aber nicht mehr der Fall. Einerseits hat sich der Stürmer am Sonntag gegen Darmstadt (1:0) eine Fleischwunde am Knie zugezogen, zum anderen steht er kurz vor einem Wechsel. Nach kicker-Informationen befindet sich der Transfer des 32-Jährigen zu Ligakonkurrent VfL Wolfsburg auf einem guten Weg.

Behrens und der VfL sind sich einig

Der Spieler ist sich über sämtliche Details einig mit den Niedersachsen, die nun noch die entscheidenden Dinge mit Union Berlin klären müssen. Und auch die Köpenicker müssen für sich die Grundsatzentscheidung treffen, ob sie ihren Keilstürmer gehen lassen. Der hat sich in den vergangenen Wochen, seitdem der VfL sein Interesse hinterlegt hat, mit dem Gedanken angefreundet, in der Liga noch einmal die Seiten zu wechseln, die VfL-Verantwortlichen Marcel Schäfer und Sebastian Schindzielorz machten ihm den Schritt zum VfL schmackhaft.

Am 10. Februar tritt Wolfsburg bei Union an

Der VfL suchte noch nach einer Ergänzung zu seinem Angriff, der mit 23 Treffern in 19 Spielen zu den harmlosen der Liga gehört, in dem die Last des Toreschießens allein auf den Schultern des Dänen Jonas Wind liegt. Der könnte künftig etwas tiefer hinter Behrens agieren. Und das womöglich schon am 10. Februar, wenn der VfL zum Gastspiel bei Union antritt. Aktuell spricht vieles dafür, dass Behrens dann nach zweieinhalb Jahren Union im grün-weißen Dress aufläuft.