Auf einem Blick: Die Handball Spiele der Woche

Endspurt der Handballsaison und es fallen wichtige Entscheidungen. Allen voran spielt die EHF nun in Budapest mit dem Final4 der Champions League den Höhepunkt im internationalen Frauenhandball aus. In Deutschland gehen die 1. und 2. Bundesliga der Männer zu Ende - das Oberhaus gar mit einer englischen Woche. Im deutschen Frauenhandball wird noch entschieden, wer als letztes Team die Qualifikation für die 2. HBF schafft und in den 3. Ligen der Männer startet die Aufstiegsrunde.

Alle Spiele des jeweiligen Tages gibt es übrigens in der Rubrik "Handball Heute" in der Navigation in unserem Matchkalender. In diesem kann auch zurück- oder auf die nächsten Tage vorgeblättert werden. Dort finden sich die Spiele der Woche chronologisch nach Tagen sortiert und geben auch Live-Ergebnisse aus, mit einem Klick auf die jeweilige Partie geht es zudem zum ausführlichen Liveticker.

Handball Bundesliga Männer

Die Handball-Bundesliga gönnt sich zum Abschluss noch einmal eine englische Woche. Nachdem der SC Magdeburg schon praktisch die Meisterschaft gewonnen hat, die Füchse Berlin die Qualifikation sicher haben, scheinen die vorderen Plätze weitestgehend vergeben. Die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die MT Melsungen spielen sicher in der EHF European League, die SG startet als Titelverteidiger schon sicher in der Gruppenphase.

Dem VfL Gummersbach fehlt noch ein Zähler für die Qualifikation zur EHF European League. Sollten die Recken am Mittwoch in Wetzlar patzen, dann hätte der VfL schon vor dem Auswärtsspiel in Flensburg am Donnerstag Planungssicherheit. Zum Abschluss haben beide Teams ein Heimspiel, Erlangen muss nach Hannover und Gummersbach empfängt Göppingen.

Der HCE hat zuvor noch ein Heimspiel gegen Stuttgart und befindet sich noch in einem Fernduell mit dem Bergischen HC, der auswärts mit den Füchsen Berlin und zuhause gegen Flensburg ein schweres Programm hat - gut für die Bergischen Löwen, dass beide Teams am vergangenen Wochenende kräftig Federn ließen, nachdem man ins Endspiel der European League eingezogen war.

Handball Bundesliga Frauen

Die Saison in der Handball Bundesliga Frauen ist beendet. Meister wurde die SG BBM Bietigheim, die HSG Bensheim/Auerbach, der Thüringer HC, Borussia Dortmund und die TuS Metzingen spielen in der EHF European League. Als Absteiger müssen der SV Union Halle-Neustadt, der HSV Solingen-Gräfrath und die HSG Bad Wildungen Vipers die Liga verlassen.

2. Handball Bundesliga Männer

Am heutigen Montag beschließen der Dessau-Roßlauer HV und die Eulen Ludwigshafen den 33. Spieltag. Am kommenden Samstag wird zeitgleich um 18 Uhr der letzte Spieltag angeworfen. Viele Entscheidungen sind bereits gefallen, der 1. VfL Potsdam steht als Meister fest und hat dne Aufstieg in die 1. Bundesliga ebenso geschafft wie die SG BBM Bietigheim. Als sportliche Absteiger sind der TuS Vinnhorst und der EHV Aue ermittelt. Die Niedersachsen können die Klasse nur halten, wenn das Schiedsgericht den Lizenzentzug für den HSV Hamburg bestätigt.

Sportliche Relevanz hat noch der Kampf um Platz 10, dieser bringt am Ende die Qualifikation für den DHB-Pokal. Mit einem Auswärtssieg in Dessau hätten die Eulen bereits Planungssicherheit, ansonsten hat man noch ein Heimspiel gegen Coburg. Dem VfL Lübeck-Schwartau fehlt noch ein Zähler aus dem Heimspiel gegen TUSEM Essen, das bei einem eigenen Sieg noch hoffen darf, wenn die Konkurrenz patzt.

Der TV Hüttenberg geht als Zehnter ins Heimspiel gegen Meister Potsdam und ist punktgleich mit der HSG Nordhorn-Lingen, die GWD Minden zu Gast hat. Außenseiterchancen hat auch noch der TV Großwallstadt, zumal die Mainfranken das Schlusslicht EHV Aue empfangen.

2. Handball Bundesliga Frauen

Die reguläre Saison ist in der 2. Handball Bundesliga Frauen beendet. Frisch Auf Göppingen steht als Aufsteiger fest, als direkte Absteiger wurden die HSG Freiburtg, die SG 09 Kirchhof, der TSV Nord Harrislee und der HCD Gröbenzell ermittelt. Mit dem Bergischen HC und der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim stehen schon zwei Aufsteiger fest. In dieser Woche findet noch eine Relegation statt. Die Kurpfalz Bären müssen zunächst am Mittwoch (29.05., 19.00 Uhr) auswärts beim Rostocker HC antreten, am Samstag (01.06., 18.00 Uhr) reisen die Dolphins dann nach Ketsch.

Champions League Männer

Die vier Tickets zum Truckscout24 Final4 nach Köln sind vergeben, gespielt wird aber erst am zweiten Juniwochenende (08./09.06.24). Der SC Magdeburg spielt im ersten Halbfinale gegen Aalborg Haandbold, im Anschluss dann der THW Kiel gegen den FC Barcelona.

Champions League Frauen

Die Tickets zur Endrunde nach Budapest (01./02.06.24) sind vergeben. In Ungarns Hauptstadt wird mindestens eine deutsche Nationalspielerin das Finale erreichen. Alina Grijseels wird mit dem HB Metz im Halbfinale auf Deutschlands Meister SG BBM Bietigheim. Weitere Teams sind Györi Audi ETO und das Team Esbjerg.

weitere Spiele

Im Jugendbereich sind die nationalen Titel vergeben. Die Füchse Berlin triumphierten in der männlichen A- und B-Jugend. Auch im weiblichen Bereich kommen die Deutschen Meister aus dem Osten der Republik, in der A-Jugend triumphierte der Frankfurter HC und in der B-Jugend der HC Leipzig.

Gespielt wird im Handball auch in den 3. Ligen. Bei den Frauen steht in der Qualifikationsrunde der 5. reguläre Spieltag statt. mit dem TB Wülfrath ist der erste von sechs Aufsteigern bereits ermittelt, auch in anderen Staffeln könnten Entscheidungen fallen.

Bei den Männern startet die Aufstiegsrunde mit einer ersten Doppel-K.o.-Runde am Donnerstag und Sonntag. Der TV Emsdetten hat zunächst ein Heimspiel gegen den MTV Braunschweig. Der Sieger trifft dann auf den Gewinner des Duelle zwischen dem TuS Ferndorf und dem HC Oppenweiler/Backnang. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz fordert der HC Empor Rostock zunächst Eintracht Hildesheim. Auf den Sieger wartet der Gewinner des Duells zwischen der HSG Krefeld Niederrhein und der HSG Konstanz.

