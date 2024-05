Auf einem Blick: Die Handball Spiele der Woche

Endspurt der Handballsaison und es fallen wichtige Entscheidungen. Allen voran die European League EHF Finals werden den Fokus im Männerhandball erhalten - und das mit gleich drei deutschen Teams. In der Handball-Bundesliga der Männer wird daher nur dosiert gespielt, die Handball Bundesliga Frauen endet hingegen am Samstag, auch in der 3. Liga stehen Show-Downs an.

Die Füchse um Paul Drux (mit Ball) treffen in der European League auf die Rhein-Neckar Löwen. City-Press via Getty Images

European League EHF Finals

In Hamburg starten die European League EHF Finals am Wochenende. Mit der SG Flensburg-Handewitt, die von Dinamo Bukarest gefordert wird, sowie den Rhein-Neckar Löwen und Titelverteidiger Füchse Berlin sind gleich drei deutsche Teams im Halbfinale. Die EHF setzt traditionell auf die Anwurfzeiten 15 und 18 Uhr - auch am Sonntag, wenn das Spiel um Platz 3 und das Endspiel angeworfen werden.

» Viertelfinale European League Männer kompakt

Handball Bundesliga Männer

Die Handball-Bundesliga hat nur wenige Nachholspiele zu meistern, bevor dann in der kommenden Woche die letzten beiden Spieltage absolviert werden. Am Donnerstag empfängt der SC Magdeburg zunächst den HBW Balingen-Weilstetten, am Sonntag dann den SC DHfK Leipzig - mit Liveübertragung durch den MDR. Auch der THW Kiel muss noch zum Nachholspiel beim VfL Gummersbach am Sonntag.

Handball Bundesliga Frauen

In der Handball Bundesliga der Frauen steht am Mittwoch bereits ein Nachholspiel an, die SG BBM Bietigheim empfängt Borussia Dortmund. Am Samstagabend zeitgleich um 19 Uhr werden dann die Partien des letzten Spieltags angeworfen. Dabei gibt es zwei direkte Duelle im Tabellenkeller, auch wenn die Gästeteams seit dem letzten Wochenende schon als Absteiger feststehen.

Siegen der BSV Sachsen Zwickau gegen die Bad Wildungen Vipers und auch die Sport-Union Neckarsulm gegen den HSV Solingen-Gräfrath, dann bleiben beide Heimteams in der Liga. Dder SV Union Halle-Neustadt als Zwölfter empfängt den VfL Oldenburg und muss bei einem Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf Schützenhilfe der Absteiger hoffen.

Die Ausgangslage im Kampf um die Vizemeisterschaft wird sich erst am Mittwoch entscheiden, Borussia Dortmund muss in Bietigheim punkten, ansonsten ist Rang 5 praktisch

2. Handball Bundesliga Männer

Die 2. Handball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgerade, die sportlichen Entscheidungen sind praktisch gefallen. Der 1. VfL Potsdam kann am Freitagabend gegen den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen nach dem Aufstieg auch die Meisterschaft perfekt machen. Die SG BBM Bietigheim reist als zweiter Aufsteiger in die Beletage zum HSC 2000 Coburg. Im Tabellenkeller stehen der TuS Vinnhorst und der EHF Aue schon als sportliche Absteiger fest. Die Niedersachsen könnten die Liga nur halten, wenn es beim Lizenzentzug vom Erstligisten HSV Hamburg bleibt.

2. Handball Bundesliga Frauen

Auch die 2. Handball Bundesliga Frauen bestreitet am Samstag um 17 Uhr regulär den letzten Spieltag, doch möglicherweise steht der Liga noch eine Verlängerung ins Haus, denn es drohen Entscheidungsspiele. Grund ist der vermehrte Abstieg und die Relegation gegen einen Drittligisten. Aktuell haben die Kurpfalz Bären Platz 12 inne und treten beim SV Werder Bremen an. Zittern bei einem Sieg der Badenerinnen muss vor allem noch der TuS Lintfort. Die Handballerinnen vom Niederrhein müssten bei Harrislee punkten, um Entscheidungsspiele zu verhindern, da man das Heimspiel gegen Regensburg am Grünen Tisch verloren hatte. Punktgleich mit Lintfort ist zudem der VfL Waiblingen, der den Zweiten HC Rödertal empfängt.

Champions League Männer

Die vier Tickets zum Truckscout24 Final4 nach Köln sind vergeben, gespielt wird aber erst am zweiten Juniwochenende (08./09.06.24). Der SC Magdeburg spielt im ersten Halbfinale gegen Aalborg Haandbold, im Anschluss dann der THW Kiel gegen den FC Barcelona.

» Viertelfinale Champions League Männer kompakt

Champions League Frauen

Die Tickets zur Endrunde nach Budapest (01./02.06.24) sind vergeben. In Ungarns Hauptstadt wird mindestens eine deutsche Nationalspielerin das Finale erreichen. Alina Grijseels wird mit dem HB Metz im Halbfinale auf Deutschlands Meister SG BBM Bietigheim. Weitere Teams sind Györi Audi ETO und das Team Esbjerg.

» Viertelfinale Champions League Frauen kompakt

weitere Spiele

Gespielt wird auch um die Deutsche Meisterschaft im Jugendbereich. Die weibliche B-Jugend ermittelt am Wochenende im Rahmen eines Final4 den Deutschen Meister. In Leipzig messen sich der HC Leipzig und der TV Hannover-Badenstedt im ersten Halbfinale, anschließend spielen der Handewitter SV und der TV Nellingen den zweiten Finalisten aus.

Am Sonntag wird dann der Titel vergeben. Die Entscheidungen fallen auch in der männlichen A-Jugend und B-Jugend. Die Füchse Berlin sind doppelt vertreten, am Freitagabend geht die A-Jugend mit einem Minipolster nach dem 25:24-Hinspielerfolg ins Rückspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in der MBS Arena zu Potsdam. Am Samstag müssen die Jungfüchse zum SC DHfK Leipzig, das Hinspiel war für den Hauptstadtclub mit 38:24 eine deutliche Angelegenheit.

Gespielt wird im Handball auch in den 3. Ligen. Bei den Frauen steht in der Aufstiegsrunde und der Qualifikationsrunde jeweils der 5. Spieltag statt. Bei den Männern findet der letzte Spieltag der regulären Saison statt, dann stehen die Absteiger und auch die Teilnehmer an der Aufstiegsrunde endgültig fest.

