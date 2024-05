Auf einem Blick: Die Handball Spiele der Woche

Eine Woche voller Handball steht auch über Christi Himmelfahrt hinweg an. Ab Mittwoch wird die Qualifikation für die Handball-WM in Europa ausgespielt, auch die Handball Bundesliga Frauen hat ein Nachholspiel. Am Feiertag wird unter anderem in der 2. HBF gespielt.

Alle Spiele des jeweiligen Tages gibt es übrigens in der Rubrik "Handball Heute" in der Navigation in unserem Matchkalender. In diesem kann auch zurück- oder auf die nächsten Tage vorgeblättert werden. Dort finden sich die Spiele der Woche chronologisch nach Tagen sortiert und geben auch Live-Ergebnisse aus, mit einem Klick auf die jeweilige Partie geht es zudem zum ausführlichen Liveticker.

» Handball Heute: Der Matchkalender mit den Handball-Spielen des Tages

DHB-Männer nur im Livestream

Deutschland und Schweden haben mit dem Einzug ins Halbfinale der letzten Handball-EM schon das Ticket für die kommende Handball-WM gelöst und stehen sich nach dem Spiel um Platz 3 am Finaltag von Köln und vor dem Duell in der Vorrunde der Olympischen Spiele noch einmal in Växjö gegenüber. Das ZDF überträgt im Livestream, im linearen Programm sind hingegen ein "Duell der Gartenprofis", "Mein fabelhaftes Ferienhaus" und "Blütenzauber ohne Gift" angekündigt.

Europameister Frankreich wird am Samstag gegen die USA testen, unter anderem mit Samir Bellahcene vom THW Kiel und dem künftigen Gummersbacher Kentin Mahe. Die kommenden WM-Ausrichter Norwegen, Dänemark und Kroatien treffen sich von Donnerstag bis Sonntag in Oslo. Als Gastteam ist auch Argentinien vor Ort, spielt aber nur am Wochenende gegen Kroatien und Norwegen.

Qualifikation Handball-WM 2025

Von Mittwoch bis Sonntag werden in elf Doppel-K.o.-Duellen weitere Tickets für Teams aus Europa für die kommende Handball-WM ausgespielt. Das klangvollste Duell steht zwischen Spanien und Serbien ins Haus. Österreich bekommt es mit Georgien zu tun, die Schweiz fordert Slowenien. In einer ersten Qualifikationsrunde hatten sich Italien, Estland, Finnland, Israel und die Slowakei bis hierhin durchgekämpft. Alle anderen Teams lösten ihr Ticket durch die Teilnahme an der letzten Handball-EM.

Handball Bundesliga Männer

Die Handball-Bundesliga befindet sich bis zum 15. Mai in einer Nationalmannschaftspause. Drei reguläre Spieltage sowie noch einige Nachholspiele sind in der Beletage zu absolvieren.

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga Frauen

In der Handball Bundesliga der Frauen steht am Mittwoch bereits ein Nachholspiel an, die SG BBM Bietigheim muss zum Buxtehuder SV. Am Sonntag kommt es zum Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem HSV Solingen-Gräfrath. Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf absolvieren am Samstag Neckarsulm und Bad Wildungen. Mit Blick auf die Europapokalplätze von größter Bedeutung ist die Partie zwischen dem Thüringer HC und der HSG Blomberg-Lippe.

» Tabelle Handball Bundesliga Frauen

2. Handball Bundesliga Männer

Die 2. Handball-Bundesliga befindet sich in der Nationalmannschaftspause, mit dem 1. VfL Potsdam wurde der erste Aufsteiger bereits ermittelt. Erst am 17. Mai geht es dann mit drei Partien des 32. Spieltags weiter. Sportlich könnten dann auch schon sämtliche Entscheidungen um Auf- und Abstieg gefallen sein.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga

2. Handball Bundesliga Frauen

Das Unterhaus der Frauen startet bereits an Christi Himmelfahrt mit der Partie zwischen den Füchsen Berlin und dem TSV Nord Harrislee in den 28. Spieltag. Nachdem die Aufstiegsfrage seit dem Wochenende praktisch geklärt ist, richtet sich der Fokus vor allem auf den Abstiegskampf, denn Platz 12 muss in die Relegation und es gibt vier reguläre Absteiger. Gleich sechs Partien am Wochenende haben dafür Bedeutung, auch wenn sich Waiblingen und Lintfort mit den Siegen am Wochenende etwas Luft verschafft haben. Das Topspiel bestreiten der HC Leipzig und der ESV 1927 Regensburg am Sonntag - es ist ein direktes Duell um Platz 3.

» Tabelle 2. Handball Bundesliga Frauen

Champions League Männer

Die vier Tickets zum Truckscout24 Final4 nach Köln (08./09.06.24) sind vergeben, der SC Magdeburg und der THW Kiel sowie Aalborg Haandbold und der FC Barcelona haben sich im Viertelfinale durchgesetzt. Am Dienstag werden nun die Halbfinalpaarungen ausgelost.

» Viertelfinale Champions League Männer kompakt

Anzeige:

Habt ihr schon Tickets für das TruckScout24 EHF FINAL4?

Wenn nicht, dann sichert sie euch jetzt:

» Tickets für die Final4 Events in Hamburg und Köln

Champions League Frauen

Die Tickets zur Endrunde nach Budapest (01./02.06.24) sind vergeben. In Ungarns Hauptstadt werden auch am Dienstag die Halbfinalpartien ausgelost. Die SG BBM Bietigheim reist als Außenseiter an, auch der HB Metz mit Alina Grijseels ist an der Donau dabei. Weitere Teams sind Györi Audi ETO und das Team Esbjerg.

» Viertelfinale Champions League Frauen kompakt

European Handball League Männer

Die Tickets für die European League EHF Finals wurden in der vergangenen Woche ausgespielt. Mit den Füchsen Berlin, der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen haben drei Bundesligisten noch Titelchancen. Einziger ausländischer Kontrahent ist Dinamo Bukarest. Die Rumänen hatten schon in der Gruppenphase beide Duelle mit den Füchsen Berlin verloren.

» Viertelfinale European League Männer kompakt

Anzeige:

Habt ihr schon Tickets für das TruckScout24 EHF FINAL4?

Wenn nicht, dann sichert sie euch jetzt:

» Tickets für die Final4 Events in Hamburg und Köln

weitere Spiele

Gespielt wird auch um die Deutsche Meisterschaft im Jugendbereich. Die weibliche B-Jugend ermittelt am Donnerstag die Teilnehmer am Final4, die männliche B-Jugend absolviert am Donnerstag die Halbfinal-Hinspiele und dann am Wochenende die Rückspiele. Die weibliche A-Jugend bestreitet am Wochenende ihr Final4, bei der männlichen A-Jugend wird hingegen diese Woche pausiert.

Gespielt wird im Handball auch in den 3. Ligen. Bei den Frauen steht sowohl in Aufstiegsrunde wie auch in der Qualifikationsrunde der 3. Spieltag. Bei den Männern finden ab Mittwoch insgesamt sieben Nachholspiele statt.

» 3. Liga Handball - Männer

» 3. Liga Handball - Frauen

» A-Jugend - Männer

» A-Jugend - Frauen

» B-Jugend - Männer

» B-Jugend - Frauen