Auf einem Blick: Die Handball Spiele der Woche

Eine Woche voller Handball steht auch über den Maifeiertag hinweg an, lediglich am heutigen Montag gibt es keine Spiele in den deutschen Bundesligen oder den europäischen Wettbewerben. Im Fokus steht die Vergabe der Tickets für die Final4-Turniere in Köln, Hamburg und Budapest. Potsdam könnte unterdessen die Aufstiegsfeier bevorstehen.

Gesucht werden in dieser Woche unter anderem die Teilnehmer am Final4 der Handball Champions League in Köln. Sascha Klahn

Handball Bundesliga Männer

In der Handball Bundesliga startet Spieltag Nummer 31 bereits am Mittwoch mit dem Duell des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Nach der Niederlage beim BHC und nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone steht der HCE unter Druck, der Bergische HC könnte diesem am Donnerstag mit einem Sieg beim ersatzgeschwächten HSV in Hamburg noch verstärken. Am Freitag will Eisenach bei Schlusslicht Balingen weitere Punkte für den Klassenverbleib sammeln, für die Gastgeber dürfte eine Niederlage die Hoffnungen endgültig in den theoretischen Bereich verschieben.

Während sich Göppingen und Leipzig am Freitag im Mittelfeld duellieren, will die SG Flensburg-Handewitt am Samstag mit einem Sieg gegen Stuttgart den Druck auf die Füchse Berlin aufrecht erhalten - der Tabellenzweite ist am Sonntag gegen den VfL Gummersbach im Einsatz, der im Kampf um das Ticket nach Europa am Vortag von Hannover mit einem Sieg bei den Löwen unter Druck gesetzt werden könnte. Zudem sind die beiden Champions League Teilnehmer im Einsatz: Kiel reist nach Wetzlar, Magdeburg nach Lemgo.

Handball Bundesliga Frauen

In der Handball Bundesliga der Frauen steht am Dienstag bereits ein Nachholspiel an, der Thüringer HC ist bei der TuS Metzingen zu Gast. Die weiteren Begegnungen verlagern sich aufs Wochenende und haben meist einen klaren Favoriten, allerdings sind zahlreiche Teams im Kampf um den Klassenverbleib auf der Suche nach Bonuspunkten. Neckarsulm beispielsweise könnte nach dem Verlassen des letzten Platzes im einzigen Sonntagsspiel in Oldenburg nachlegen. Spitzenreiter Bietigheim ist erst nächste Woche wieder im Liga-Einsatz - der Fokus liegt auf dem Rückspiel des Viertelfinals in der Champions League in Odense.

2. Handball Bundesliga Männer

Nach dem Sieg des ASV Hamm-Westfalen musste der 1. VfL Potsdam die Aufstiegsfeier um eine Woche verschieben, hat nun aber alle Trümpfe selbst in der Hand: Ein Sieg am Samstag gegen Großwallstadt und der Sprung in die 1. Liga ist perfekt. Dem will sich Bietigheim mit einem Sieg in Vinnhorst weiter nähern - für die Gastgeber würde eine Niederlage den Abstieg besiegeln, für den EHV Aue steht dieser bereits fest. Hamm will unterdessen den Druck auf Bietigheim mit einem Sieg gegen Lübeck aufrecht erhalten.

2. Handball Bundesliga Frauen

Im Spitzenspiel beim HC Rödertal kann Frisch Auf Göppingen am Samstag die Rückkehr in die 1. Liga der Frauen perfekt machen - die Grün-Weißen haben sechs Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten und den Wiederaufstieg auch bei einer Niederlage noch in der eigenen Hand. Im Kampf um den Klassenverbleib stehen angesichts des verschärften Abstiegs aufgrund der Ligaverkleinerung weitere entscheidende Spiele an: Auf dem Relegationsplatz liegt derzeit Ketsch das in einem Kellerduell auf Freiburg trifft.

Champions League Männer

Es geht um das Ticket nach Köln: Nach den Hinspielen ist die Ausgangslage in den Viertelfinals dabei unterschiedlich. Am Mittwoch wird Aalborg zunächst versuchen gegen Veszprem das knappe 31:32 vor heimischer Kulisse umzubiegen, im Anschluss will auch der SC Magdeburg den knappen Rückstand aus der Auswärtspartie in Kielce in eigener Halle drehen.

Überraschend deutlich sind die Favoritenrollen nach den beiden anderen Hinspielen verteilt: Der THW Kiel will mit Hilfe der eigenen Fans ein 30:39 gegen Montpellier aufholen und so eine titellose Saison vermeiden, Paris steht vor der Herkulesaufgabe auswärts in Barcelona mit einer 22:30-Hypothek zu starten - auch in der letzten Saison von Nikola Karabatic scheint PSG den Fluch der Königsklasse nicht brechen zu können.

Champions League Frauen

Die Frauen spielen in der Champions League ebenfalls um das Ticket zum Final4 - allerdings erst am Wochenende. Am Samstag gilt es für Alina Grijseels und Metz das 27:24 aus dem Spiel in Bukarest zu verteidigen, Györ nimmt ein Sieben-Tore-Polster mit in das Rückspiel gegen Titelverteidiger Kristiansand und hat die eigenen Fans hinter sich. Auf die setzt auch Esbjerg, das bei Emily Bölk und Ferencvaros mit 26:25 erfolgreich war.

Den einzigen Heimsieg in den Viertelfinal-Hinspielen der Königinnenklasse schaffte die SG BBM Bietigheim. Der deutsche Meister spielte in eigener Halle groß auf, musste nach einem 8:2 ein 9:9 hinnehmen, setzte sich aber wieder auf sieben Tore ab - und gewann am Ende mit 30:26. Das Vier-Tore-Polster will das Team von Jakob Vestergaard nun am Sonntag beim Favoriten in Odense verteidigen.

European Handball League Männer

Die ersten Final4-Tickets werden unterdessen bereits am Dienstag verteilt, es geht um eine Reise nach Hamburg. Dort findet in diesem Jahr die Endrunde der European League statt. Flensburg scheint mit einem 41:30 im Hinspiel in Sävehof seinen Trip bereits gebucht zu haben - doch das Rückspiel steht noch aus. Mehr Spannung versprechen allerdings die drei weiteren Duelle.

Im Duell ohne deutsche Beteiligung nimmt Bukarest ein dünnes Ein-Tore-Polster mit nach Skjern, die Rhein-Neckar Löwen müssen einen Drei-Tore-Vorsprung in Lissabon verteidigen und für die Füchse Berlin beginnt die Partie in Nantes nach dem Remis im ersten Vergleich in der Max-Schmeling-Halle bei Null.

weitere Spiele

Gespielt wird am kommenden Wochenende im Handball auch in den 3. Ligen. Während bei den Männern der 28. von 30. Spieltagen absolviert wird, läuft bei den Frauen schon die Aufstiegsrunde. Fünf Teams kämpfen um zwei Aufstiegsplätze sowie einen Teilnehmer an der Relegation.

