Auf eigenen Wunsch: Ehepaar Puntigam verlässt Köln

Sarah und Genessee Puntigam werden dem 1. FC Köln in der neuen Bundesligasaison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Eheleute zieht es in die USA.

Nach nur einem Jahr beim 1. FC Köln ist schon wieder Schluss. Sarah und Genessee Puntigam, die erst im vergangenen Sommer ablösefrei in die Domstadt gekommen waren, werden den Effzeh auf eigenen Wunsch hin verlassen, das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Der Abgang des Duos ist ein herber Verlust für die Kölnerinnen, schließlich waren beide Spielerinnen in der abgelaufenen Saison absolute Stammkräfte und trugen so maßgeblich zum erneuten Klassenerhalt des Klubs bei.

Die Puntigams sind bereit für neue Herausforderungen

"Sarah und Genessee Puntigam sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, ihren Lebensmittelpunkt in die USA, die Heimat von Gen, zu verlagern. Diesem Wunsch haben wir entsprochen", erklärte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, auf der Vereinswebsite. Die Entscheidung, Köln zu verlassen, sei ihr extrem schwer gefallen, "weil mir der Verein und die Menschen hier in dieser kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen sind", äußerte sich Sarah Puntigam auf Instagram. Sie sei sehr stolz und dankbar, das Effzeh-Trikot getragen zu haben, und wünsche allen im Verein nur das Beste, so die 30-Jährige weiter.

Während für die Österreicherin nur das Kapitel in Köln endet, verkündete Genessee Puntigam, gebürtig Daughetee, bereits vor einigen Tagen ihr Karriereende. Nach 13 Jahren im Fußball, die sowohl Höhen als auch Tiefen beinhaltet hätten, sei sie bereit für etwas Neues. "Ihr wisst, dass ich jede Emotion, jedes bisschen Leidenschaft und mein ganzes Ich in die Rolle der Fußballspielerin gesteckt habe, aber es ist an der Zeit zu sehen, was ich sonst noch zu leisten imstande bin", verriet die im kalifornischen Huntington Beach geborene Abwehrspielerin auf Instagram. Nun soll es also, nach Stationen in Frankreich, Schweden und zuletzt Deutschland, zurück in die Heimat gehen.

Und das gemeinsam mit ihrer Ehefrau. Die Beiden gaben sich im Juni vergangenen Jahres das Ja-Wort und hatten deswegen nur gemeinsam zu einem Verein gehen wollen. Wohin es Sarah Puntigam nun genau zieht, ist noch unklar, aber es soll auf jeden Fall weitergehen - im Idealfall bei einem Klub in der amerikanischen NWSL. Für einen aufnehmenden Verein wird eine festgeschriebene Ablösesumme fällig, da der Vertrag der Österreicherin in Köln offiziell noch bis 2024 läuft.

Aktuell befindet sich Puntigam auf einem Lehrgang des österreichischen Nationalteams, mit dem sie am Dienstag in Wiener Neustadt auf Island trifft. Die 30-Jährige ist mit 133 Länderspielen Rekordspielerin ihres Landes und wurde erst am Mittwoch von Teamchefin Irene Fuhrmann zur neuen ÖFB-Kapitänin ernannt. Sie tritt damit die Nachfolge ihrer ehemaligen Bayern-Kollegin Carina Wenninger an, die im April mit 32 Jahren ihre Laufbahn beendet hatte.